Собачье дело

Гатчинцы жалуются на
недобросовестных владельцев собак, ссылаясь на Федеральный закон № 498-ФЗ «Об
ответственном обращении с животными», который регламентирует, в том числе,
выгул домашних животных. По закону, выгуливать собак можно в разрешенных
местах, а также на специальных площадках для выгула. Без поводка разрешается
гулять либо на площадках, либо на огороженных частных территориях. Выводить из
дома собаку следует только на коротком поводке и в наморднике; эти же
требования обязательны при нахождении собаки в многолюдных общественных местах.
Исключения составляют щенки в возрасте до трех месяцев и собаки весом не более
6 кг.
Запрещается выгуливать
собак лицам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
С «серьезными» собаками нельзя гулять детям в возрасте до 14 лет.
«Самовыгул», как называют
некоторые хозяева бесконтрольное гуляние своих собак, запрещен. И еще –
немаловажно: владельцы домашних животных обязаны обеспечивать уборку продуктов
жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования. Т.е.
носить с собой пакетик и совок: собирать экскременты и …утилизировать. Теоретически,
для утилизации на территориях общего пользования должны стоять специальные
контейнеры. Практически, такие контейнеры стояли в Гатчине непродолжительное
время и исчезли. Единственный вариант из возможных – выбрасывать «продукты
жизнедеятельности» в городские мусорные баки в местах сбора твердых
коммунальных отходов. Но ни в коем случае не в урны.
Вот, вкратце, требования,
за нарушение которых предусмотрен штраф. И если в Гатчине в этом году еще
никого не штрафовали, то в сельской местности, как рассказала ведущий
специалист административной комиссии Гатчинского района Ольга Левченко, было
составлено семь административных протоколов в отношении
собаководов-нарушителей.
Например, в Вырице, по
результатам рассмотрения административных дел, было оштрафовано два человека.
За выгул собаки без поводка и намордника наложен административный штраф 2000
рублей, и за нападение собаки на человека владелец животного был оштрафован на
4000 рублей – по части 8 статьи 2.2 закона Ленинградской области № 47-оз. Дело ограничилось
административной ответственностью, так как не содержало признаков преступления,
предусмотренного статьей 118 Уголовного кодекса РФ. В Никольском в апреле был
вынесен штраф в 2000 рублей в отношении владельца собаки, которая гуляла без
поводка и без намордника.
Количество выявленных
нарушений в районе выросло незначительно: в первом полугодии 2020 года было
составлено шесть административных протоколов в отношении недобросовестных
владельцев собак. Но санкции статьи 2.2 областного закона об административных
правонарушениях №47-оз с марта 2021 года ужесточились. Так, в прошлом году в
Коммунаре крупная собака сорвалась с поводка и напала на маленькую собачку –
хозяйке агрессора вменили штраф в размере 2000 рублей по части 7 статьи 2.2
закона Ленинградской области № 47-оз. Теперь данное нарушение – допущение по
неосторожности нападения одного домашнего животного на другое, повлекшего
увечье или гибель пострадавшего, влечет наложение административного штрафа в
размере от трех до четырех тысяч рублей.
- Если вы встречаете
собаку, которая гуляет сама по себе, можно обратиться с заявлением в
администрацию города или поселения, – говорит Ольга Николаевна. – В отношении
недобросовестных хозяев составляются административные протоколы по части 6
статьи 2.2 областного закона № 47-оз – по факту перемещения домашних животных
за пределы места их содержания без присмотра. Санкция статьи предусматривает
штраф в размере от двух до трех тысяч рублей.
-
Обращений по поводу загрязнения животными окружающей среды не поступало?
- Что касается уборки за
собаками во время выгула – нет, с такими заявлениями не обращались. Была жалоба
на соседа по коммунальной квартире в Коммунаре: он не убрал вовремя шерсть за
своим линяющим питомцем. На первый раз ограничились предупреждением, поскольку
хозяин собаки привел оправдания и обещал исправиться.
…По обращениям жителей
администрация Гатчинского района расставляет аншлаги в городе – таблички с
призывом убирать за питомцами. Официальная площадка для выгула собак на данный
момент в городе одна – на улице Чехова, напротив дома № 23, на пересечении с
улицей Волкова. В перспективе должна появиться еще одна – на Аэродроме. В
диалоге с собаководами местоположение площадки определили в рамках проекта
«Аэропарк» на ул. Генерала Кныша, но реализована идея будет не в этом году.
Однако сколько бы ни
появилось в городе площадок для выгула, главный принцип остается тот же: за
питомцем надо убирать. Хоть на площадке, хоть по пути к ней. Так что в одну
руку – поводок, в другую – совок и пакетик. Это правило регламентировано
статьей 2.2 закона Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз «Об
административных правонарушениях»: нарушение установленных законодательством
Ленинградской области требований, предъявляемых к содержанию и выгулу домашних
животных. Сообщать о подобных нарушениях можно в административную комиссию
Гатчинского района по адресу: г. Гатчина, ул. Соборная, д. 2-а (вход со двора,
2 этаж), кабинет № 1. Телефон: 8(81371)9-25-04.