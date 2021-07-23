Собачье дело

Гатчинцы жалуются на недобросовестных владельцев собак, ссылаясь на Федеральный закон № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», который регламентирует, в том числе, выгул домашних животных. По закону, выгуливать собак можно в разрешенных местах, а также на специальных площадках для выгула. Без поводка разрешается гулять либо на площадках, либо на огороженных частных территориях. Выводить из дома собаку следует только на коротком поводке и в наморднике; эти же требования обязательны при нахождении собаки в многолюдных общественных местах. Исключения составляют щенки в возрасте до трех месяцев и собаки весом не более 6 кг.

Запрещается выгуливать собак лицам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. С «серьезными» собаками нельзя гулять детям в возрасте до 14 лет.

«Самовыгул», как называют некоторые хозяева бесконтрольное гуляние своих собак, запрещен. И еще – немаловажно: владельцы домашних животных обязаны обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования. Т.е. носить с собой пакетик и совок: собирать экскременты и …утилизировать. Теоретически, для утилизации на территориях общего пользования должны стоять специальные контейнеры. Практически, такие контейнеры стояли в Гатчине непродолжительное время и исчезли. Единственный вариант из возможных – выбрасывать «продукты жизнедеятельности» в городские мусорные баки в местах сбора твердых коммунальных отходов. Но ни в коем случае не в урны.

Вот, вкратце, требования, за нарушение которых предусмотрен штраф. И если в Гатчине в этом году еще никого не штрафовали, то в сельской местности, как рассказала ведущий специалист административной комиссии Гатчинского района Ольга Левченко, было составлено семь административных протоколов в отношении собаководов-нарушителей.

Например, в Вырице, по результатам рассмотрения административных дел, было оштрафовано два человека. За выгул собаки без поводка и намордника наложен административный штраф 2000 рублей, и за нападение собаки на человека владелец животного был оштрафован на 4000 рублей – по части 8 статьи 2.2 закона Ленинградской области № 47-оз. Дело ограничилось административной ответственностью, так как не содержало признаков преступления, предусмотренного статьей 118 Уголовного кодекса РФ. В Никольском в апреле был вынесен штраф в 2000 рублей в отношении владельца собаки, которая гуляла без поводка и без намордника.

Количество выявленных нарушений в районе выросло незначительно: в первом полугодии 2020 года было составлено шесть административных протоколов в отношении недобросовестных владельцев собак. Но санкции статьи 2.2 областного закона об административных правонарушениях №47-оз с марта 2021 года ужесточились. Так, в прошлом году в Коммунаре крупная собака сорвалась с поводка и напала на маленькую собачку – хозяйке агрессора вменили штраф в размере 2000 рублей по части 7 статьи 2.2 закона Ленинградской области № 47-оз. Теперь данное нарушение – допущение по неосторожности нападения одного домашнего животного на другое, повлекшего увечье или гибель пострадавшего, влечет наложение административного штрафа в размере от трех до четырех тысяч рублей.

- Если вы встречаете собаку, которая гуляет сама по себе, можно обратиться с заявлением в администрацию города или поселения, – говорит Ольга Николаевна. – В отношении недобросовестных хозяев составляются административные протоколы по части 6 статьи 2.2 областного закона № 47-оз – по факту перемещения домашних животных за пределы места их содержания без присмотра. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от двух до трех тысяч рублей.

- Обращений по поводу загрязнения животными окружающей среды не поступало?

- Что касается уборки за собаками во время выгула – нет, с такими заявлениями не обращались. Была жалоба на соседа по коммунальной квартире в Коммунаре: он не убрал вовремя шерсть за своим линяющим питомцем. На первый раз ограничились предупреждением, поскольку хозяин собаки привел оправдания и обещал исправиться.

…По обращениям жителей администрация Гатчинского района расставляет аншлаги в городе – таблички с призывом убирать за питомцами. Официальная площадка для выгула собак на данный момент в городе одна – на улице Чехова, напротив дома № 23, на пересечении с улицей Волкова. В перспективе должна появиться еще одна – на Аэродроме. В диалоге с собаководами местоположение площадки определили в рамках проекта «Аэропарк» на ул. Генерала Кныша, но реализована идея будет не в этом году.

Однако сколько бы ни появилось в городе площадок для выгула, главный принцип остается тот же: за питомцем надо убирать. Хоть на площадке, хоть по пути к ней. Так что в одну руку – поводок, в другую – совок и пакетик. Это правило регламентировано статьей 2.2 закона Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях»: нарушение установленных законодательством Ленинградской области требований, предъявляемых к содержанию и выгулу домашних животных. Сообщать о подобных нарушениях можно в административную комиссию Гатчинского района по адресу: г. Гатчина, ул. Соборная, д. 2-а (вход со двора, 2 этаж), кабинет № 1. Телефон: 8(81371)9-25-04.



