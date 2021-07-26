Нас бьют, мы летаем! Флешмоб в поддержку олимпийской сборной

#10ПЕСЕНЧЕМПИОНОВ – инициатива Ассоциации студенческих спортивных клубов России (АССК) в поддержку российских спортсменов, участвующих в XXXII летних Олимпийских играх в Токио. Инициатива, которую поддержали тысячи жителей нашей страны, ставшая всероссийским музыкальным флэшмобом.

В рамках проекта создано 10 видеороликов, в которых болельщики всей России, от Архангельска до Владикавказа, от Владивостока до Калининграда, исполняют любимые песни наших олимпийцев.

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