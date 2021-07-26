Нас бьют, мы летаем! Флешмоб в поддержку олимпийской сборной

Большой спорт - это достижения на пределе человеческих возможностей. За каждой олимпийской медалью стоят огромный труд, преодоление и воля к победе. Каждая победа для спортсмена - в первую очередь победа над собой. Каждая победа - настоящее, абсолютное счастье.Мы желаем победы российским спортсменам на играх в Токио! Вперед, Россия!
Рубрики :
Спорт
26 Jul 2021
#10ПЕСЕНЧЕМПИОНОВ
– инициатива Ассоциации студенческих спортивных клубов России (АССК) в
поддержку российских спортсменов, участвующих в XXXII летних Олимпийских играх
в Токио. Инициатива, которую поддержали тысячи жителей нашей страны, ставшая
всероссийским музыкальным флэшмобом.
В
рамках проекта создано 10 видеороликов, в которых болельщики всей России, от
Архангельска до Владикавказа, от Владивостока до Калининграда, исполняют
любимые песни наших олимпийцев.
#10песенчемпионов
#олимпиада2021 #веримвроссию #токио2021 #песниоспорте #WewillROCyou
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