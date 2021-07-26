Пожилой мужчина сгорел на даче в Красницах

21 июля в Гатчине на Красносельском шоссе горел автомобиль ВАЗ-2106, стоящий на ремонте в гараже. Со слов владельца транспортного средства, он ремонтировал машину, после чего отлучился на некоторое время, а вернувшись, обнаружил, что горит моторный отсек. Причиной пожара стало замыкание бортовой электропроводки.

На следующий день в Новом Свете в многоквартирном жилом доме горела внутренняя обстановка в квартире. В момент пожара в помещении находился подросток 2006 года рождения. К моменту прибытия спасателей горение было ликвидировано соседями с помощью подручных средств. Проводится проверка.

24 и 25 июля в Гатчинском районе горели частные бани. Причина пожаров – неисправность дымоходов печей.

25 июля в садоводстве «Сатос» массива «Красницы» сгорел дачный дом, сарай и автомобиль «Волга». В результате пожар погиб пожилой мужчина. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

ОНДиПР Гатчинского района