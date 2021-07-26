Пожилой мужчина сгорел на даче в Красницах

21 июля в Гатчине на Красносельском шоссе горел автомобиль ВАЗ-2106, стоящий на ремонте в гараже. Со слов владельца транспортного средства, он ремонтировал машину, после чего отлучился на некоторое время, а вернувшись, обнаружил, что горит моторный отсек. Причиной пожара стало замыкание бортовой электропроводки.
На
следующий день в Новом Свете в многоквартирном жилом доме горела внутренняя
обстановка в квартире. В момент пожара в помещении находился подросток 2006
года рождения. К моменту прибытия спасателей горение было ликвидировано
соседями с помощью подручных средств. Проводится проверка.
24
и 25 июля в Гатчинском районе горели частные бани. Причина пожаров –
неисправность дымоходов печей.
25
июля в садоводстве «Сатос» массива «Красницы» сгорел дачный дом, сарай и
автомобиль «Волга». В результате пожар погиб пожилой мужчина. Обстоятельства
случившегося устанавливаются.
ОНДиПР Гатчинского района