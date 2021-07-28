Гатчинские бизнесмены активно получают «портфели»

В «портфель» входят необходимые услуги для бизнеса, которые Фонд предлагает бесплатно. Так, например, услуги по созданию дизайнерских макетов для полиграфической продукции, услуги профессионального фотографа для снимков продукции, товаров, салона или студии, которые можно использовать в рекламе, на сайте и в социальных сетях. В комплекс также входят консультации юриста, который ответит на вопросы по ведению бизнеса, составит шаблоны договоров, а также консультации маркетологов по продвижению бизнеса в социальных сетях.

Сегодня в Ленинградской области насчитывается более 33 тысяч самозанятых граждан. В первом пилотном проекте «Портфель самозанятого» смогут принять участие и получить услуги только 190 человек. Заявку на получение «Портфеля самозанятого» можно заполнить по ссылке. За первые три дня уже поступило 45 заявок на участие, активнее всего регистрируются самозанятые из Всеволожского, Гатчинского и Бокситогорского районов.

Поддержка самозанятых граждан реализуется в рамках регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».