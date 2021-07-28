Кандидатуры выдвинуты, подписи собраны

В среднем, конкуренция по одномандатным округам составила более 5 человек на одно место в областном парламенте. При этом, наибольшее количество кандидатов выдвинулось по Бугровскому и по Всеволожскому одномандатным округам, по 9 и 8 соответственно.

По состоянию на 26 июля в составе заверенных общеобластных списков кандидатов, выдвинутых 8-ю политическими партиями, 411 кандидатов. По 25-ти одномандатным избирательным округам баллотируются 141 кандидат, из их: 123 выдвинуты политическими партиями и 18 – в порядке самовыдвижения.

«Этап выдвижения кандидатов, списков кандидатов, который на выборах депутатов областного парламента продолжался 35 дней, прошел достаточно спокойно. В Леноблизбирком не поступило ни одной жалобы или замечания на действия Леноблизбиркома или территориальных избирательных комиссий, касающиеся выдвижения кандидатов, приема документов», – подчеркнул глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский.

Документы для регистрации общеобластных списков кандидатов, кандидатов по одномандатным округам, в том числе подписи избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов должны быть представлены в соответствующие избирательные комиссии (Леноблизбирком или территориальные избирательные комиссии) не позднее 18 часов 7 августа.

На выборах в Государственную Думу Российской Федерации конкуренция в Ленинградской области еще выше – 10 человек на один мандат. В Избирательную комиссию области документы о своем выдвижении представили 30 кандидатов в депутаты Государственной Думы, которые баллотируются по Всеволожскому одномандатному избирательному округу, Кингисеппскому одномандатному избирательному округу, Волховскому одномандатному избирательному округу. Кандидаты должны представить в Избирательную комиссию Ленинградской области документы для регистрации не позднее 4 августа.

«В этом году в ходе трехдневного голосования в Ленинградской области пройдут выборы депутатов сразу трех разных уровней. Для того, чтобы они прошли на самом высоком уровне, администрация области оказывает полную поддержку Избирательной комиссии во всех организационных вопросах. Создана рабочая группа по оказанию содействия администрациям муниципальных образований и избирательным комиссиям в реализации полномочий при подготовке и проведении выборов.

Наша общая задача, в условиях высокой партийной конкуренции, при равном соблюдении интересов всех политических сил – организовать выборный процесс таким образом, чтобы он был максимально открытым и удобным для жителей Ленинградской области» – отмечает вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк.