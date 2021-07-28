МФЦ спешит на помощь!

Услуга оказывается на
бесплатной основе во всех МФЦ и сегодня доступна следующим гражданам,
проживающим в Ленинградской области: ⠀
- инвалиды
и участники ВОВ;
- Герои Социалистического
труда;
- Герои Советского Союза,
Российской Федерации;
- полные кавалеры ордена
Славы и члены семей умерших, удостоенных подобных званий;
- граждане, награжденные
орденами Трудовой Славы трех степеней;
- инвалиды боевых
действий и супруги умерших ветеранов боевых действий, не вступившие в повторный
брак;
- родители погибших при
исполнении обязанностей на территории Чеченской Республик;
- граждане, награжденные
знаком «Жителя блокадного Ленинграда».
⠀Обслуживание осуществляется по всем
услугам МФЦ, кроме:
- оформления
биометрических загранпаспортов;
- водительских
удостоверений;
- полиса ОМС;
- регистрации рождения
ребенка.
Оплата за госпошлину
наличными не принимается - только по безналичному расчету.
Специалисты МФЦ,
оказывающие услугу «Выездной прием», имеют сертификат о вакцинации (Covid-19),
используют маски и перчатки и соблюдают все необходимые меры по санитарной
безопасности.
Заказать услугу можно по
специально выделенным телефонным линиям 8(812)775-47-47, 8 (812)775-47-70 с
понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 либо по единому номеру справочной
службы центров «Мои Документы» 8-800-500-00-47.