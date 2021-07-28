МФЦ спешит на помощь!

Услуга оказывается на бесплатной основе во всех МФЦ и сегодня доступна следующим гражданам, проживающим в Ленинградской области: ⠀

- инвалиды и участники ВОВ;

- Герои Социалистического труда;

- Герои Советского Союза, Российской Федерации;

- полные кавалеры ордена Славы и члены семей умерших, удостоенных подобных званий;

- граждане, награжденные орденами Трудовой Славы трех степеней;

- инвалиды боевых действий и супруги умерших ветеранов боевых действий, не вступившие в повторный брак;

- родители погибших при исполнении обязанностей на территории Чеченской Республик;

- граждане, награжденные знаком «Жителя блокадного Ленинграда».

⠀Обслуживание осуществляется по всем услугам МФЦ, кроме:

- оформления биометрических загранпаспортов;

- водительских удостоверений;

- полиса ОМС;

- регистрации рождения ребенка.

Оплата за госпошлину наличными не принимается - только по безналичному расчету.

Специалисты МФЦ, оказывающие услугу «Выездной прием», имеют сертификат о вакцинации (Covid-19), используют маски и перчатки и соблюдают все необходимые меры по санитарной безопасности.

Заказать услугу можно по специально выделенным телефонным линиям 8(812)775-47-47, 8 (812)775-47-70 с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 либо по единому номеру справочной службы центров «Мои Документы» 8-800-500-00-47.