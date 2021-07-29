Пенсии увеличатся с 1 августа

В отличие от индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определённый процент, прибавка к пенсии от перерасчёта носит индивидуальный характер: её размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2020 году, то есть от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем и начисленных пенсионных коэффициентов. Это касается как наёмных работников, так и самозанятых — адвокатов, нотариусов, индивидуальных предпринимателей и других.

Максимальное увеличение пенсии работающим пенсионерам в результате перерасчёта ограничено тремя индивидуальными пенсионными коэффициентами (ИПК). Стоимость одного ИПК для пенсионера при проведении перерасчёта зависит от факта осуществления работы. Если пенсионер продолжает работать, то стоимость ИПК составляет 93,00 руб., если он прекратил работу с 01.01.2021 г, то стоимость ИПК составляет 98,86 руб.

Стоимость ИПК ежегодно индексируется, размер максимально возможной прибавки в 2021 году для работающих пенсионеров составит 279,00 рублей. Если пенсионер работал в 2020 году, но не работает на дату проведения беззаявительного перерасчёта), он получит прибавку к пенсии в размере 296,58 руб. (98,86 руб. х 3 ИПК).

Для августовского перерасчёта подавать заявление в ПФР не нужно. Все ИПК, которые нужно учесть в размере пенсии, формируются на лицевом счёте пенсионера, поэтому вся необходимая для перерасчёта информация в ПФР уже имеется. Пенсия в увеличенном размере поступит в текущем месяце.

Важно помнить, что августовская корректировка – это единственное увеличение пенсий для работающих пенсионеров. С 2016 года в России тем, кто продолжает трудовую деятельность на заслуженном отдыхе, не производится индексация пенсий. После окончательного завершения работы пропущенные индексации пенсионерам восстанавливаются.

ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области