В России стартует сельскохозяйственная перепись

СХМП-2021 проводится в отношении отдельных субъектов сельскохозяйственной переписи на основе выборки не менее 30% объектов сельхозпереписи и включает сведения о размерах посевных площадей по группам культур, площадей, занятых плодовыми многолетними насаждениями, и поголовье сельскохозяйственных животных. СХМП-2021 пройдет на новом технологическом уровне, что повысит качество информации и ускорит процесс сбора и обработки полученных данных. Переписчики будут использовать планшетные компьютеры.

Сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские хозяйства) и индивидуальные предприниматели смогут переписаться путем самозаполнения форм переписных листов на бумажных носителях или в форме электронных документов с использованием системы web-сбора Росстата.

Перепись личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан и некоммерческих товариществ будет проводиться переписчиками при обходе мест проживания респондентов или мест осуществления ими производства сельскохозяйственной продукции с применением планшетного компьютера или бумажных носителей. Переписчики будут иметь специальную экипировку и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. В финале переписи состоится контрольный обход 2% переписанных хозяйств.

Проведение сельскохозяйственной микропереписи позволит обеспечить в межпереписной период официальной статистической информацией о произошедших структурных изменениях в сельском хозяйстве для разработки прогноза его развития и мер экономического воздействия в целях повышения эффективности сельхозпроизводства, а также получение сведений по категориям сельхозпроизводителей, которые в межпереписной период наблюдаются выборочно или по которым наблюдение не проводится. Ломоносовский район активно включился в организацию работы по подготовке к проведению СХМП-2021.

Просим сельхозтоваропроизводителей района, владельцев личных подсобных хозяйств, индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств принять активное участие в сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.