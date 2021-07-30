В России стартует сельскохозяйственная перепись

СХМП-2021
проводится в отношении отдельных субъектов сельскохозяйственной переписи на
основе выборки не менее 30% объектов сельхозпереписи и включает сведения о
размерах посевных площадей по группам культур, площадей, занятых плодовыми
многолетними насаждениями, и поголовье сельскохозяйственных животных. СХМП-2021
пройдет на новом технологическом уровне, что повысит качество информации и
ускорит процесс сбора и обработки полученных данных. Переписчики будут
использовать планшетные компьютеры.
Сельскохозяйственные
организации, крестьянские (фермерские хозяйства) и индивидуальные
предприниматели смогут переписаться путем самозаполнения форм переписных листов
на бумажных носителях или в форме электронных документов с использованием
системы web-сбора
Росстата.
Перепись личных
подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан и некоммерческих товариществ
будет проводиться переписчиками при обходе мест проживания респондентов или
мест осуществления ими производства сельскохозяйственной продукции с
применением планшетного компьютера или бумажных носителей. Переписчики будут
иметь специальную экипировку и удостоверение, действительное при предъявлении
паспорта. В финале переписи состоится контрольный обход 2% переписанных
хозяйств.
Проведение
сельскохозяйственной микропереписи позволит обеспечить в межпереписной период
официальной статистической информацией о произошедших структурных изменениях в
сельском хозяйстве для разработки прогноза его развития и мер экономического
воздействия в целях повышения эффективности сельхозпроизводства, а также
получение сведений по категориям сельхозпроизводителей, которые в межпереписной
период наблюдаются выборочно или по которым наблюдение не проводится.
Ломоносовский район активно включился в организацию работы по подготовке к
проведению СХМП-2021.
Просим
сельхозтоваропроизводителей района, владельцев личных подсобных хозяйств,
индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств
принять активное участие в сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.