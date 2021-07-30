Вакцинация – личным примером!

Руководители Гатчинского
района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, а также первый заместитель главы
районной администрации Сергей Голованов переболели коронавирусной инфекцией
более полугода назад, поэтому вопрос о вакцинации не стоял – прививку уже пора
делать, чтобы защитить себя и своих близких.
- В конце года я
переболел ковидом, прошло больше полугода, поэтому, как и рекомендуют врачи,
пришел на вакцинацию. У меня вся семья очень ответственно относится к своему
здоровью, например, всегда прививаемся от гриппа. И в сегодняшней непростой
ситуации рисковать собой и здоровьем близких никто не хочет. Большинство членов
моей семьи уже привились, а я сегодня пришел вакцинироваться вместе с сыном, -
поделился глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко.
Заместитель главы
администрации по вопросам безопасности Тимофей Материков рассказал, что, скорее
всего, переболел бессимптомно - это подтверждает наличие антител. Тем не менее,
он также решил сделать прививку вместе с коллегами.
После заполнения
необходимых документов в кабинете терапевта состоялся традиционный осмотр. Врач
измерил давление и сатурацию, проверил органы дыхания, а также поинтересовался
наличием аллергии на какие-либо лекарственные препараты, хронических заболеваний,
прививки от гриппа.
Как раз ее Людмила
Нещадим сделала осенью прошлого года, поэтому отношение главы районной
администрации к прививкам – положительное.
- Прошло уже полгода, как
я переболела ковидом, пора ставить прививку. У многих из нас динамичный ритм
жизни, и наличие в организме вакцины – это возможность не заболеть и избежать
тяжелых последствий. Особенно сегодня, когда мы переживаем третью волну
коронавирусной инфекции, которая проходит намного тяжелее и быстрее, в большей
степени захватывая молодое население, - сказала она.
Людмила Нещадим также
добавила, что уже почти 60 % сотрудников районной администрации сделали
прививки от коронавирусной инфекции.
Главный врач Гатчинской
КМБ Константин Харитоненко рассказал, что прививочная кампания набирает обороты
с каждым днем.
- В среднем ежедневно
первый компонент вакцины получают порядка 500 человек, бывает и больше. Общее
число привитых жителей – более 48 тысяч человек. К сентябрю нам необходимо
добиться охвата вакцинацией населения в 60 % от общего количества (сегодня – 24
%). Поэтому мы расширили количество пунктов для вакцинации в поликлинике
микрорайона Аэродром и увеличили количество врачей, которые делают прививки.
Сегодня в районе открыты 13 прививочных пунктов, все вакцины есть в наличии, -
сказал Константин Харитоненко.
Также на днях в
Гатчинский район поступила новая вакцина – Спутник Лайт в количестве 1400 доз.
Данная прививка делается однократно и преимущественно подходит тем, кто уже
переболел. Медицинские работники – в приоритете. Константин Харитоненко выразил
надежду на увеличение количества доз вакцины Спутник Лайт для Гатчинского
района.
В этот же день Людмила
Нещадим передала в дар поликлинике микрорайона Аэродром многофункциональное
устройство (МФУ). С этой просьбой в районную администрацию обратились
представители Гатчинской КМБ. Документооборот в медицинском учреждении
существенно возрос, и новое МФУ пригодится в работе.
Фото Ольги Фирсовой