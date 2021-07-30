Вакцинация – личным примером!

Руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, а также первый заместитель главы районной администрации Сергей Голованов переболели коронавирусной инфекцией более полугода назад, поэтому вопрос о вакцинации не стоял – прививку уже пора делать, чтобы защитить себя и своих близких.

- В конце года я переболел ковидом, прошло больше полугода, поэтому, как и рекомендуют врачи, пришел на вакцинацию. У меня вся семья очень ответственно относится к своему здоровью, например, всегда прививаемся от гриппа. И в сегодняшней непростой ситуации рисковать собой и здоровьем близких никто не хочет. Большинство членов моей семьи уже привились, а я сегодня пришел вакцинироваться вместе с сыном, - поделился глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко.

Заместитель главы администрации по вопросам безопасности Тимофей Материков рассказал, что, скорее всего, переболел бессимптомно - это подтверждает наличие антител. Тем не менее, он также решил сделать прививку вместе с коллегами.

После заполнения необходимых документов в кабинете терапевта состоялся традиционный осмотр. Врач измерил давление и сатурацию, проверил органы дыхания, а также поинтересовался наличием аллергии на какие-либо лекарственные препараты, хронических заболеваний, прививки от гриппа.

Как раз ее Людмила Нещадим сделала осенью прошлого года, поэтому отношение главы районной администрации к прививкам – положительное.

- Прошло уже полгода, как я переболела ковидом, пора ставить прививку. У многих из нас динамичный ритм жизни, и наличие в организме вакцины – это возможность не заболеть и избежать тяжелых последствий. Особенно сегодня, когда мы переживаем третью волну коронавирусной инфекции, которая проходит намного тяжелее и быстрее, в большей степени захватывая молодое население, - сказала она.

Людмила Нещадим также добавила, что уже почти 60 % сотрудников районной администрации сделали прививки от коронавирусной инфекции.

Главный врач Гатчинской КМБ Константин Харитоненко рассказал, что прививочная кампания набирает обороты с каждым днем.

- В среднем ежедневно первый компонент вакцины получают порядка 500 человек, бывает и больше. Общее число привитых жителей – более 48 тысяч человек. К сентябрю нам необходимо добиться охвата вакцинацией населения в 60 % от общего количества (сегодня – 24 %). Поэтому мы расширили количество пунктов для вакцинации в поликлинике микрорайона Аэродром и увеличили количество врачей, которые делают прививки. Сегодня в районе открыты 13 прививочных пунктов, все вакцины есть в наличии, - сказал Константин Харитоненко.

Также на днях в Гатчинский район поступила новая вакцина – Спутник Лайт в количестве 1400 доз. Данная прививка делается однократно и преимущественно подходит тем, кто уже переболел. Медицинские работники – в приоритете. Константин Харитоненко выразил надежду на увеличение количества доз вакцины Спутник Лайт для Гатчинского района.

В этот же день Людмила Нещадим передала в дар поликлинике микрорайона Аэродром многофункциональное устройство (МФУ). С этой просьбой в районную администрацию обратились представители Гатчинской КМБ. Документооборот в медицинском учреждении существенно возрос, и новое МФУ пригодится в работе.





Фото Ольги Фирсовой