Ленинградские волонтёры ― в числе лучших

Среди основных критериев ― активность региональных волонтеров и вклад в развитие области. Только с начала этого года ленинградские добровольцы помогали в организации и проведении 30 мероприятий, в их числе: лыжный марафон Toksovo Cup, акция «Эстафета сердца», посвященная Дню донора, аллея #МыВместе, флешмоб «Поехали», посвященный Дню Космонавтики, областная неделя добра, а также всевозможные субботники, флешмобы, челленджи, акции, праздничные концерты, народные гуляния и фестивали. Дважды в этом году волонтеры принимали всероссийский проект ― передвижную экспозицию «Поезд Победы».

Кроме того, в этом году Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области начал работу в сфере инклюзивного волонтерства и с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Уникальный опыт организации волонтерской деятельности ребята приобрели во время пандемии, присоединившись к Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». С начала года Региональный штаб Всероссийской акции взаимопомощи пожилым людям, маломобильным гражданам и медицинским сотрудникам «Мы вместе» отработал 2 823 заявки, 760 волонтеров ежедневно помогают жителям, нуждающимся в помощи.

«Мы очень рады, что наши областные волонтеры оценены экспертами Ассоциации волонтерских центров по достоинству. Сегодня многие наши добровольцы не только участвуют в региональных проектах, но и реализуют собственные», ─ прокомментировала председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева.