Ленинградские волонтёры ― в числе лучших

Среди основных критериев
― активность региональных волонтеров и вклад в развитие области. Только с
начала этого года ленинградские добровольцы помогали в организации и проведении
30 мероприятий, в их числе: лыжный марафон Toksovo Cup, акция «Эстафета
сердца», посвященная Дню донора, аллея #МыВместе, флешмоб «Поехали»,
посвященный Дню Космонавтики, областная неделя добра, а также всевозможные
субботники, флешмобы, челленджи, акции, праздничные концерты, народные гуляния
и фестивали. Дважды в этом году волонтеры принимали всероссийский проект ―
передвижную экспозицию «Поезд Победы».
Кроме того, в этом году
Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области начал работу в сфере
инклюзивного волонтерства и с людьми с ограниченными возможностями здоровья.
Уникальный опыт
организации волонтерской деятельности ребята приобрели во время пандемии,
присоединившись к Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». С начала года
Региональный штаб Всероссийской акции взаимопомощи пожилым людям, маломобильным
гражданам и медицинским сотрудникам «Мы вместе» отработал 2 823 заявки, 760
волонтеров ежедневно помогают жителям, нуждающимся в помощи.
«Мы очень рады, что наши
областные волонтеры оценены экспертами Ассоциации волонтерских центров по
достоинству. Сегодня многие наши добровольцы не только участвуют в региональных
проектах, но и реализуют собственные», ─ прокомментировала председатель
комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева.