Школьные победы становятся ближе

Школьные победы становятся ближе

Во всех районах Ленинградской области завершается создание медиа-центров для работы с одаренными детьми на базе школ. Медиацентры станут удаленными площадками центра «Интеллект». На них в дистанционном формате будут проводиться лекции и семинары по подготовке обучающихся к олимпиадам и конкурсам. Сеть медиацентров заработает 1 сентября. Работа ведется в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Таким образом, Ленинградская область выполняет задачи, поставленные на федеральном уровне.

Рубрики : Образование     02 Aug 2021

«Необходимо сделать так, чтобы российская система образования позволяла раскрыть потенциал каждого ребенка. У детей изначально должен быть равный доступ к нашему культурному и социальному капиталу, к программам дошкольного и дополнительного образования. В России постоянно расширяется охват детей программами, созданными известными российскими педагогами. Теперь нужно добиться того, чтобы каждый ребенок осознал: у него есть возможность попробовать себя в разных сферах. Для развития ребенка нужна разнообразная насыщенная образовательная среда», ― подчеркивает руководитель образовательного центра для одаренных детей «Сириус», сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева.

Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» был создан еще в 2003 году. Параллельно с внедрением сетевой модели работы в самом «Интеллекте» создают новые лаборатории и образовательные пространства для одаренных детей, используют современное оборудование.

«Современные дети должны иметь доступ к самому современному оборудованию. К новому учебному году мы запускаем работу 7 уникальных лабораторий, где ребята смогут проводить исследования не только в рамках образовательных программ, но и самостоятельно под руководством научных руководителей и лаборантов. К примеру, в лаборатории «Биологических исследований» будут доступны исследования на тканевом, клеточном и молекулярном уровнях, а в лаборатории «Интерактивной анатомии» можно будет изучать физиологию человека и животных, проводить медицинские и генетические исследования, использовать нейротехнологии для изучения возрастных физиологических особенностей человека. У наших ребят есть возможность учиться у лучших. Программы центра разработаны на кафедрах высших учебных заведений, что позволяет осваивать предмет на углубленном уровне, а предприятия дают возможность изучать теорию неразрывно от практики», ― отметил директор центра «Интеллект» Денис Рочев.


#нацпроект47

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+