Школьные победы становятся ближе

«Необходимо сделать так,
чтобы российская система образования позволяла раскрыть потенциал каждого
ребенка. У детей изначально должен быть равный доступ к нашему культурному и
социальному капиталу, к программам дошкольного и дополнительного образования. В
России постоянно расширяется охват детей программами, созданными известными
российскими педагогами. Теперь нужно добиться того, чтобы каждый ребенок
осознал: у него есть возможность попробовать себя в разных сферах. Для развития
ребенка нужна разнообразная насыщенная образовательная среда», ― подчеркивает
руководитель образовательного центра для одаренных детей «Сириус»,
сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева.
Ленинградский областной
центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» был создан
еще в 2003 году. Параллельно с внедрением сетевой модели работы в самом
«Интеллекте» создают новые лаборатории и образовательные пространства для
одаренных детей, используют современное оборудование.
«Современные дети должны
иметь доступ к самому современному оборудованию. К новому учебному году мы
запускаем работу 7 уникальных лабораторий, где ребята смогут проводить
исследования не только в рамках образовательных программ, но и самостоятельно
под руководством научных руководителей и лаборантов. К примеру, в лаборатории
«Биологических исследований» будут доступны исследования на тканевом, клеточном
и молекулярном уровнях, а в лаборатории «Интерактивной анатомии» можно будет
изучать физиологию человека и животных, проводить медицинские и генетические
исследования, использовать нейротехнологии для изучения возрастных
физиологических особенностей человека. У наших ребят есть возможность учиться у
лучших. Программы центра разработаны на кафедрах высших учебных заведений, что
позволяет осваивать предмет на углубленном уровне, а предприятия дают
возможность изучать теорию неразрывно от практики», ― отметил директор центра
«Интеллект» Денис Рочев.
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