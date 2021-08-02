Школьные победы становятся ближе

«Необходимо сделать так, чтобы российская система образования позволяла раскрыть потенциал каждого ребенка. У детей изначально должен быть равный доступ к нашему культурному и социальному капиталу, к программам дошкольного и дополнительного образования. В России постоянно расширяется охват детей программами, созданными известными российскими педагогами. Теперь нужно добиться того, чтобы каждый ребенок осознал: у него есть возможность попробовать себя в разных сферах. Для развития ребенка нужна разнообразная насыщенная образовательная среда», ― подчеркивает руководитель образовательного центра для одаренных детей «Сириус», сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева.

Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» был создан еще в 2003 году. Параллельно с внедрением сетевой модели работы в самом «Интеллекте» создают новые лаборатории и образовательные пространства для одаренных детей, используют современное оборудование.

«Современные дети должны иметь доступ к самому современному оборудованию. К новому учебному году мы запускаем работу 7 уникальных лабораторий, где ребята смогут проводить исследования не только в рамках образовательных программ, но и самостоятельно под руководством научных руководителей и лаборантов. К примеру, в лаборатории «Биологических исследований» будут доступны исследования на тканевом, клеточном и молекулярном уровнях, а в лаборатории «Интерактивной анатомии» можно будет изучать физиологию человека и животных, проводить медицинские и генетические исследования, использовать нейротехнологии для изучения возрастных физиологических особенностей человека. У наших ребят есть возможность учиться у лучших. Программы центра разработаны на кафедрах высших учебных заведений, что позволяет осваивать предмет на углубленном уровне, а предприятия дают возможность изучать теорию неразрывно от практики», ― отметил директор центра «Интеллект» Денис Рочев.





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