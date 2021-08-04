Память живого дерева: волонтёры ищут деревья-патриархи

И памятники, и живые

На территории Ленинградской области произрастают пять деревьев, которым решением Сертификационной комиссии Программы был присвоен статус «Дерево – памятник живой природы». Это знаменитый Орловский дуб на территории дворцово-паркового музея-заповедника «Гатчина» (его установленный возраст — 243 года), дуб в деревне Ириновка Всеволожского района (ему 183 года), дуб в Мартышкино (ему 250 лет), вяз шершавый в деревне Мерево Лужского района (ему 116 лет) и сосна кедровая сибирская на северной окраине г. Выборга в парке «Монрепо» (возраст – 230 лет).

В соответствии с Национальным реестром старовозрастных деревьев России участниками программы по Ленинградской области стали еще 19 деревьев. Из них два «проживают» в Гатчинском районе — вяз (214 лет, г. Гатчина, Приоратский парк) и лиственница (150 лет, Гатчинский район, с. Рождествено, музей-усадьба «Рождествено»).

На самом деле, по самым скромным предположениям, старинных деревьев гораздо больше. Каждый год выявляются все новые зеленые «раритеты», которые ждут своей очереди на приобретение статуса живого памятника природы. Так, совсем недавно в Национальный реестр старовозрастных деревьев России был включен дуб черешчатый, который растет на берегу Оредежа в деревне Вырица. Его возраст насчитывает не менее 250 лет!

Много зеленых гигантов сохранилось и в Гатчине. Как выявить деревья-памятники? Как узнать их возраст? Почему так важно сохранять и беречь их? Какую историческую память хранят в себе могучие дубы-патриархи?

Эти и многие другие вопросы оказались в центре внимания гатчинских школьников, членов экологического объединения «Эко-проект» при доме детского творчества «Журавушка». В 2021 году, под руководством биолога Людмилы Чиринскайте, юные экологи начали реализовывать новый проект «Зеленая история Гатчины».

Небольшая прогулка с обыкновенной рулеткой по улицам Гатчины показала: историю хранят в своих воспоминаниях не только старинные здания и памятники. Сохраняется она и в огромных дубах, липах и кленах.

Хранители памяти

- Идея сохранить старовозрастные деревья не просто витает в воздухе, она давно уже приняла общемировой масштаб, - говорит Людмила Чиринскайте.

Действительно, во многих странах старовозрастные деревья берутся под охрану общественности. За ними тщательно ухаживают, стараясь максимально продлить их жизнь, объявляют охраняемыми памятниками природы, проводят конкурсы на дерево года. Не так давно такие программы появились и у нас, дав нам надежду на сохранение уникальных деревьев.

Почему так важно выявлять и сохранять деревья-старожилы? Во-первых, за многими такими патриархами стоят яркие исторические события или вековые местные легенды. Эти деревья - такие же свидетели истории, как и памятники архитектуры. Для вдумчивого человека любое такое дерево может стать проводником в глубины истории. А поэт сказал бы, что в таком дереве сконцентрирована вековая память.

Действительно, есть такое понятие, как память дерева. Этому, возможно, еще нет научных доказательств. Но можно предположить, что деревья, как и любые другие живые существа, живут своей особенной жизнью, совершенно нам неведомой. Мы не знаем этого наверняка, но возможно, деревья испытывают «чувства» подобно нам — боль, радость, страх, любовь. И — память. Деревья - хранители памяти гораздо более молчаливы, чем книги, которые из них делают. Но как много они могли бы рассказать нам, если бы мы умели слушать...

Во-вторых, каждый из зеленых гигантов — полноценный многоэтажный дом для разного рода живности, а для ученых — живая лаборатория для изучения биоценоза. Ещё один немаловажный аргумент: старинные дубы, липы и клены невероятно впечатляют и радуют нас своей мощью, красотой, силой и здоровьем.

Вырастить одно такое дерево — большой труд. Сохранять и беречь его (или хотя бы не мешать расти и развиваться) на протяжении десятилетий, а то и столетий — общечеловеческая задача.

Волонтерский проект «Зеленая история Гатчины»

- В Гатчине много исторических зданий, на которых размещены специальные таблички, - говорит Людмила Чиринскайте. - Если дом старый, да еще и связан с каким-то именем, он сохраняется, о нем не забывают. Но, помимо старинных домов, в Гатчине до сих пор живы деревья, которым не менее 200 лет! Часто мы их просто не замечаем или же просто отмечаем про себя их необыкновенную толщину и высоту.

Мы с ребятами решили узнать, много ли в Гатчине деревьев, которые могли бы претендовать на звание патриарха. Мы хотим разыскать такие деревья, определить их примерный возраст и исторические связи с жизнью города, получить подтверждение нашим расчетам у специалистов.

Мы планируем составить реестр деревьев-долгожителей в Гатчине с подробным описанием каждого из них: параметры дерева, возраст, состояние, место произрастания. Этот реестр помог бы при каждом новом строительстве обращать особое внимание на эти деревья. В итоге очень хотелось бы сделать брошюру «Старовозрастные деревья города Гатчины». У нас есть, чем гордиться, и есть, о чем грустить, если мы это потеряем...

У ребят из экологического объединения «Эко-проект» впереди - сложная, но очень интересная работа: не только найти и описать все старовозрастные деревья в Гатчине, но и связать их жизнь с историей нашего города. И делать они это будут, опираясь на архивные источники, изыскания гатчинских краеведов, библиотечные ресурсы, старинные фотографии гатчинских улиц.

Ну а главная задача проекта «Зеленая история Гатчины» - привлечь внимание горожан к нашим деревьям и другим растениям, побудить их задуматься о том, какую роль они играют в нашей жизни человека и в городской среде. И, конечно же, обратить внимание городских властей на важность сохранения исторических посадок и отдельных старовозрастных деревьев, каждое из которых вполне претендует на то, чтобы стать настоящей достопримечательностью нашего города.

Таинственный перекресток

Как говорит Людмила Ионасовна, найти старые деревья больше шансов у сохранившихся исторических домов. Это первый ориентир. Второй ориентир — высота и толщина дерева. Найти дерево с такими выдающимися данными совсем несложно. А потом можно попытаться определить его возраст.

Для определения возраста живых деревьев обычно используют довольно травматичные методы, например, кернирование (с помощью специального сверла). Юные экологи из Гатчины взяли на вооружение более простой и гуманный способ определения возраста дерева по обхвату ствола, рекомендуемый хорошо известным в России и за рубежом украинским природоохранником Владимиром Борейко.

По методу Борейко, обхват дерева измеряется на высоте 130 сантиметров. Результат умножается на коэффициент, который зависит от породы деревьев и условий их произрастания.

Испытать метод Борейко на практике Людмила Чиринскайте предложила в небольшом, но интересном историческом месте Гатчины — на перекрестке улиц К. Маркса и Радищева. Всего лишь несколько сотен метров — и сколько «чудных открытий»!

Сначала мы Людмилой Ионасовной выборочно исследовали несколько старых деревьев на небольшом отрезке у домов №57 и 59 на ул. К. Маркса. Эта улица возникла в 1833 году, и первое ее название — Бульварная (с 1871 года — Багговутовская). И действительно, как подтверждают краеведы, когда-то здесь был настоящий бульвар, на котором в 1865-1870 годах были устроены пешеходные дорожки, посажены липы, дубы, клены.

Большая часть этих деревьев была вырублена в 1950-х годах, когда здесь появились первые «хрущевки». Часть же старых деревьев осталась — у таких же старых исторических домов, которые не тронуло время. Именно здесь сохранились вызвавшие интерес школьников исторические посадки.

Вот, например, старый деревянный дом №59 по ул. Карла Маркса. Когда-то рядом с ним росли огромные липы. Не так давно их срубили, посадив рябины. Тонкие молодые деревца явно неважно чувствуют себя здесь. А между ними — проплешины на земле с огромными пнями, остатки былого великолепия...

- Тот, кто думает на пятьдесят лет вперед, сажает клен или рябину. А тот, кто думает на двести лет вперед, сажает липу или дуб — они растут медленно, - печально разглядывая эти проплешины, говорит Людмила Ионасовна. - Клен в пятьдесят лет уже взрослый, а липа и в двести лет полна сил и энергии. Я не понимаю, как можно взять и просто спилить старое дерево. Вырубить деревья легко, а вот вырастить большое, сильное дерево...

По бывшей Бульварной улице

«Обнимаем» рулеткой раздвоенный дуб у дома №59. Как говорит Людмила Чиринскайте, это скорее всего результат так называемой букетной посадки, когда в одну лунку сажали два желудя или два саженца. Именно таким способом, кстати, был выращен и Орловский дуб в Дворцовом парке.

Обхват нашего дуба — 2 м 90 см. Поскольку у этого дерева два ствола, полученный результат нужно умножить на две трети от коэффициента 1 (для относительно хороших условий). Получается, что этому дубу примерно 180-200 лет! Приблизительно такой же возраст у ещё одного дуба неподалеку.

Вот ещё деревья явно старой посадки у дома №57. Примерный возраст гигантской липы — 170-200 лет. Первая половина - середина 19 века! Сколько же повидала на своем веку эта липа! Воистину, тот, кто думает на двести лет вперед, сажает липы...

Та же история - с ещё несколькими деревьями у перекрестка улиц К. Маркса и Радищева. И ведь действительно получается, что все эти деревья могли быть высажены здесь примерно в одно и то же время — тогда, когда обустраивалась Бульварная улица, то есть в период с 1833 по 1870-й годы.

Сколько же пищи для размышлений и исторических параллелей дал всего лишь один перекресток Гатчины!

Свидетели Первой мировой

На перекрестке мы свернули на улицу Радищева, двинувшись в сторону станции Татьянино. Два гигантских дерева ждали нас между домами №12 и 16. Примерный возраст одного дуба (обхватом 3 м 30 см!) — не менее 250 лет! Дубу неподалеку от него — примерно столько же. Еще один мощный дуб (обхватом 2 м 90 см) сохранился по улице Радищева между домами №13 и 15.

Предварительный вывод: все эти дубы были высажены одновременно, около 250 лет назад, явно в рамках какого-то проекта по благоустройству этой улицы. Если же вспомнить историю, первые дома на Константиновской улице (нынешняя ул. Радищева) появились в 1850-60-е годы. Полное же ее оформление пришлось на начало 1870-х годов.

Когда-то это была небольшая зеленая улица, которая преобразилась во время Первой мировой войны. В 1916 году здесь построили железнодорожную платформу Татьянино, куда приходили санитарные поезда с ранеными. А затем эти обозы с ранеными везли по Константиновской улице в госпиталь — мимо наших деревьев!

- Конечно, уверенно настаивать на возрасте этих деревьев нельзя - до обследования их специалистами с применением современных методов, - говорит Людмила Чиринскайте. - Возможно, конечные цифры будут меньше, но, скорее всего, не намного. Даже если этим деревьям всего по 150 лет, они не только были свидетелями Первой мировой, но и могли видеть жившего в Гатчине Александра III!

Стань участником проекта «Зеленая история Гатчины»!

Проект «Зеленая история Гатчины» приглашает всех желающих принять участие в выявлении гатчинских деревьев-патриархов. Вы можете сообщить, где встречали в нашем городе старовозрастные деревья (с указанием улицы и дома). Возможно, вы знаете какие-то истории или семейные легенды, связанные с этим деревом.

Эту информацию, включая фотографии, можно размещать на странице ВКонтакте «Зелёная Гатчина». Творческое объединение «Экопроект» Дома творчества «Журавушка» обязательно занесет найденное вами дерево в реестр старых исторических деревьев города Гатчины.





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