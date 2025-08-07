Миллиард – на дороги, миллиард – на дворы

Как рассказал заместитель главы администрации Гатчинского округа по ЖКХ и дорожному хозяйству Александр Супренок, в этом году на ремонт инженерных сетей на территории Гатчины отводится 850 млн рублей. На ремонт городских улиц – 550 млн рублей из бюджета Гатчинского округа, плюс практически такая же сумма – на дороги и тротуары в сельской местности. Итого более миллиарда тратится на обновление дорожной сети.

На ремонт дворовых территорий в городе запланировано 470 млн рублей, и столько же – на дворы в районе.

Жители Гатчины могут лично наблюдать за ходом работ: центральные улицы города местами перекрыты, местами перерыты – процесс в самом разгаре. Что, где и когда будет сделано?

- Улица 7 Армии – сложный объект, но мы его сделаем, – заверил Александр Супренок. - На отрезке от проспекта 25 Октября до улицы Чехова мы меняем 729 метров канализации, 943 метра водопровода. Прокладка труб ведется горизонтально направленным методом, на сегодняшний день выполнено примерно 70%. Сумма контракта – 62 млн рублей. Работы сложные, тяжелые, но ни один объект не делается легко. В августе работы по замене канализации и водопровода должны быть завершены, и начнется асфальтирование. Ремонт улицы 7 Армии продлится, примерно, до конца сентября.

На Чкалова поменяли 493 метра канализации, водопровод (небольшой объем), заменили сети теплоснабжения. Работы завершены, и началась подготовка к асфальтированию. В этом году на ул. Чкалова мы меняем участками основание, которого под дорожным полотном фактически не было. Мы сделали выборку на глубину от 50 см до метра: там была глина, плавуны, поэтому так плохо держался асфальт – сколько бы мы его ни меняли, весной он давал трещины. Теперь будет нормальное надежное основание. Работы на ул. Чкалова планируется завершить к середине августа.

На Аэродроме идет ремонт улицы Авиатриссы Зверевой – от ул. Генерала Кныша до моста Заячьего Ремиза. Там меняется покрытие проезжей части и тротуара, с газоном. Кроме того, мы «захватили» один прилегающий двор, где разрушен был проезд к Заячьему Ремизу. К сентябрю улица Зверевой должна быть готова.

Улицу Генерала Кныша мы сдадим под асфальтирование к 20 августа. Там поменяно 1383 метра водопровода. После засыпки котлована начнутся дорожные работы, но параллельно подрядчик будет восстанавливать разрушенные газоны. Срок окончания работ – первая половина сентября.

На улице Карла Маркса завершена замена водопровода на участке от ул. Чехова до площади Варшавского вокзала, начался ремонт водопроводных сетей на другом отрезке – от ул. 7 Армии до ул. Радищева (канализации там нет), и к 1 сентября работы должны быть выполнены.

Асфальтирование улицы Карла Маркса планируется в три этапа. Первый – на участке от ул. Достоевского до ул. Радищева. Там закончен ремонт всех колодцев – около 150 штук. Заменены железобетонные и регулировочные кольца, плиты перекрытия, установлены новые крышки люков. Асфальтирование этого участка будет сделано к середине августа.

Следующий этап дорожных работ – отрезок от ул. Достоевского до площади Варшавского вокзала, который будет заасфальтирован в первую декаду сентября.

Третий этап – укладка асфальта на участке от ул. 7 Армии до ул. Радищева, которая начнется по мере выполнения работ по замене инженерной сети, а также асфальтирование отрезка улицы Карла Маркса от площади Варшавского вокзала до ул. Чкалова. По плану третий этап реконструкции К. Маркса должен завершиться к концу сентября.

Также заканчиваются работы по замене канализации на улице Горького, и к середине августа там будет постелен асфальт. Этим летом ремонтируется и улица Металлистов, которая должна быть заасфальтирована до конца сентября.

Конечно, сейчас гатчинцы испытывают неудобства из-за перекрытия улиц, но насколько удобнее станет жизнь без регулярных подземных аварий и дорожных раскопок – оценим со временем.

Екатерина Дзюба