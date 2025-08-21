Подвигу Колобанова – 84 года

20 августа на мемориале в Танковой аллее состоялся митинг, посвященный подвигу советских танкистов. Почтить память героев собрались ветераны, жители и гости Войсковицкой земли, военнослужащие Учебного центра зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической обороны, сотрудники администрации.

- Этот подвиг навсегда вписан в историю нашей страны, а именами героев-танкистов названы улицы и площади городов и сел. Мы помним, мы гордимся! – сказал глава Войсковицкого территориального управления Евгений Воронин. Также он анонсировал решение губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко заменить памятный танк в честь подвига Зиновия Колобанова на настоящий КВ-1.

Сейчас в Новом Учхозе на постаменте установлен ИС-2, который не участвовал в бою в августе 1941 года. Вместо него появится подлинный боевой танк КВ-1, на котором экипаж Колобанова остановил продвижение фашистских войск и уничтожил 22 танка противника. Танк отреставрирован, но на нем – уникальная броня, на которой видны боевые вмятины. В ближайшее время он будет установлен на мемориале.

«Мы давно хотели восстановить справедливость, чтобы на постаменте стояла именно та машина, на которой воевал Колобанов. Этот танк уникален: дополнительная броня позволила ему выдержать 156 прямых попаданий. Теперь он займёт своё место в Войсковицах, а нынешний памятный танк будет передан в музей «Битва за Ленинград» имени Зиновия Колобанова. Так мы сохраним подлинную историю и отдадим дань подвигу героев», – сказал Александр Дрозденко во время посещения музея во Всеволожске.

От лица администрации Гатчинского округа участников митинга приветствовала заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Ирина Полуэктова.

Представитель войсковицкого совета ветеранов, бывшая малолетняя узница фашистского концлагеря Антонина Дмитриевна Высоцкая выразила благодарность представителям нынешнего поколения – за то, что свято хранят память о подвигах предков.

После минуты молчания участники митинга возложили цветы к памятнику.

Как это было

8 августа 1941 года немецкая группа армии «Север» начала наступление на Ленинград. Советские войска, ведя тяжелые оборонительные бои, отступали. В Красногвардейске (Гатчине) натиск гитлеровцев сдерживала 1 танковая дивизия. Обстановка была крайне тяжелой. 19 августа Зиновий Колобанов получил приказ прикрывать три дороги, ведущие к городу. Проведя анализ местности, он направил два танка в засаду на лужскую дорогу, два – на кингисеппскую, а сам остался охранять приморское направление. Бой был жесточайший, в неравной схватке танкисты выполнили поставленную задачу: на этом рубеже гатчинской земли фашисты не смогли прорваться к Красногвардейску, эти силы не прошли к Ленинграду. 30-летний командир танковой роты неполного состава Зиновий Колобанов успешно провел и выиграл этот самый известный исторический танковый бой. Его танкисты уничтожили 43 фашистских бронемашины. Экипаж, которым командовал Колобанов, уничтожил 22 немецких танка. Неравный бой закончился победой советских танкистов, на поле боя догорали фашистские машины, а наши воины на своих танках вернулись в часть и продолжили громить захватчиков.