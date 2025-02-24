Осторожно, мошенники!
Мошенники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, банков, социальных служб, постоянно обновляют свои схемы и легенды. Если вам позвонил незнакомец, заговорил про деньги, требует от вас немедленных действий — не паникуйте. Прервите разговор. А если звонок все-таки встревожил, позвоните в банк и убедитесь, что все в порядке.
Рубрики: Общество
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