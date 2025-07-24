Ещё 15 красноармейцев обрели покой

Как рассказали бойцы поискового отряда «Легенда», раскопки проходили в районе поселка Вырица на территории бывшего Красногвардейского укрепрайона, где осенью 1941 года лесами и болотами выходили из окружения бойцы 41-го стрелкового корпуса.

24 июля 2025 года у легендарного «Журавля» обрели покой 15 красноармейцев, погибших в 1941 году в боях за Родину.