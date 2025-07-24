Ещё 15 красноармейцев обрели покой
На братском воинском захоронении «Журавль» в деревне Мины Гатчинского района 24 июля состоялась торжественно-траурная церемония перезахоронения останков погибших воинов, найденных поисковыми отрядами во время «Вахты памяти».
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Как рассказали бойцы поискового отряда «Легенда», раскопки проходили в районе поселка Вырица на территории бывшего Красногвардейского укрепрайона, где осенью 1941 года лесами и болотами выходили из окружения бойцы 41-го стрелкового корпуса.
24 июля 2025 года у легендарного «Журавля» обрели покой 15 красноармейцев, погибших в 1941 году в боях за Родину.
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