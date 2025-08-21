В Приоратском парке ремонтируют дорожки

Сейчас выполняется очистка краев полотна дорожки и карманов под скамейки и урны от почвы, разбивочные работы, исправление профиля основания площадки, а также вывоз железобетонных свай с площадки на входе в парк.

Верхний слой покрытия дорожки будет выполнен из отсева дробления плотных горных пород, по обеим сторонам обустроят и засеют газонной травой бровки. Вдоль дорожки будет восстановлен партерный газон. Завершить ремонт планируется в сентябре.

Работы проводятся по заказу Паркового агентства Ленинградской области в рамках мероприятий по содержанию Приоратского парка. На первом этапе была восстановлена дорожно-тропиночная сеть со стороны Водонапорной башни и за школой № 4. В планах на следующий этап – частичное восстановление покрытия Императорской дороги вдоль Филькиного озера.