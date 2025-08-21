В погоне за мечтой

ОТ МЕЧТЫ К ЦЕЛИ

Каждое утро вместе с семьёй Татьяна Поливач отправляется на ферму, которая находится на территории региональной общественной организации Красноборский центр казачьей джигитовки «Багмут». Сегодня «Терем-Ок» — небольшое, но динамично развивающееся хозяйство, где содержится около ста голов животных. А началось всё с большой мечты маленькой девочки Тани, которая грезила о своей лошади.

«Меня всегда привлекали эти грациозные животные. Ещё ребёнком в деревне я убегала в поле, где паслись лошади, с семи лет занималась верховой ездой. Я всегда мечтала о собственной лошади как о друге, компаньоне», — рассказывает Татьяна.

Мечта Татьяны Поливач сбылась восемь лет назад, когда она взяла жеребёнка кабардинской породы.

«У этого коня необычная история. Его маму подарили министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Когда лошадь перевезли в Ленинградскую область, выяснилось, что она в положении. Когда жеребенок родился, проведать его приезжали сам Сергей Лавров, солист группы «Любэ» Николай Расторгуев и российский артист балета Николай Цискаридзе, они-то и дали ему имя: изначально Цискаридзе назвал его Аврелием, а Лавров — Марком, так и получилось — Марк Аврелий. Как раз в это время я искала себе лошадь и вышла на конюшню, где и содержался этот конь. Меня сразу привлёк его хулиганистый характер, поэтому я выбрала именно его», — рассказала Татьяна Александровна.

Воспитывать коня новой хозяйке пришлось буквально с нуля. А так как об этой породе информации было мало, в соцсетях Татьяна Поливач нашла заводчиков кабардинцев, которые с радостью дали ей советы по воспитанию лошади этой породы.

«Сначала Марк Аврелий жил на участке наших родителей, которые держали кур и гусей, потом завели свиней и коз. Затем, в 2022 году, мы познакомились с атаманом центра казачьей джигитовки «Багмут» Русланом Павликом и попросились с Марком Аврелием к нему на постой. Когда Руслан Яковлевич узнал, что у нас есть ещё и другие животные, он решил воплотить свою давнюю задумку и предложил нам на базе центра открыть контактную ферму. Так, с поддержкой атамана мы начали своё дело», — поделилась Татьяна Поливач.

«Начинать было непросто, — продолжает Татьяна. — Когда мы сюда приехали, на территории находились сарай и необшитый вольер, ещё были загоны. В своё время командир пытался развить своё хозяйство, завёл козу, кур и гусей, но понял, что одному ему хозяйство не потянуть. У атамана выездная работа, животных оставить было не на кого. К тому же, это был период пандемии коронавируса и посетителей на ферме совсем не было. В итоге Руслан Яковлевич отказался от своей идеи. Когда мы сюда переезжали, привезли с собой часть коз, кур, коня. Что-то докупали параллельно, пока обосновывались здесь».

Хозяева стараются сохранить на ферме деревенский антураж, привлекающий посетителей, среди которых много постоянных. «Одним из условий Руслана Яковлевича было создать постройки, максимально приближенные к деревне, ведь именно эта аутентичность привлекает сюда кинематографистов для съёмочных работ», — объясняет хозяин фермы Александр.

КТО-КТО В «ТЕРЕМКЕ» ЖИВЁТ?

Сегодня на дворе около сотни голов животных. Это: козел и козы, баран и овцы (как родительское стадо, так и молодняк). Разные виды птиц: куры, утки, индюки, гуси, охотничий фазан. Большое поголовье кроликов. Животные находятся вне клеток и вольеров, прекрасно идут на контакт с человеком. Посетители могут спокойно зайти на территорию, где проживают животные, угостить их любимым лакомством.

«Содержим мы всех совместно, что очень удивляет наших гостей. Они поражаются, как все животные уживаются друг с другом. Конечно, на ночь мы их разделяем, потому что заметили, что ночью у водоплавающих возникают конфликты с индюком. Овцы и козы преимущественно живут вместе. Баран с козлом в этом году зимовали на улице. Это спасло нас от хищников, так как ласок, хорьков и лисиц отпугивает запах самцов, и они не заходят во двор», — рассказывает Татьяна Поливач.

Самое популярное животное у посетителей фермы — белый индюк Инди. У него необычная история: его мама спрятала яйца, поэтому он появился на свет поздней осенью. А так как индюки в раннем возрасте очень нежные и чувствительны к перепадам температуры, хозяевам пришлось забрать его в квартиру.

«Всю зиму Инди жил в клетке на стиральной машине. Из-за этого он рос медленно, но постоянно контактировал с людьми. Муж часто брал его на руки, как попугая, поэтому Инди любит, когда его гладят. Некоторые посетители пугаются, когда индюк начинает танцевать вокруг них. И сильно удивляются, когда понимают, что он очень безобидный», — рассказывает хозяйка фермы.

Вместе с Инди живёт чёрный индюк Кузя, который, как домовой, попал на ферму первым, оттого чувствует себя вожаком. «У нас была забавная ситуация. Когда мы уехали за опилками, наша знакомая решила зайти во двор к козлятам. В это время индюк перелетел ограду, загнал её на конюшню — ей пришлось спасаться от птицы на втором этаже конюшни. Кузя же, убедившись, что всё в порядке, вернулся обратно. Так он охранял козлят. Не своих индюшек и цыплят, а именно козлят», — улыбается Татьяна Поливач.

На ферме живут козы Дуня, Сивка и козёл Март. Они часто ездят с хозяевами на мероприятия. Козёл показывает свои трюки, а коз можно самостоятельно подоить и попробовать свежее молоко.

Юным посетителям фермы особенно нравятся кролики, они любят угощать их лакомствами. Животные уже привыкли к людям и отлично идут на контакт. «На территории фермы проходят военные реконструкции, поэтому наши животные ничего не боятся. Они даже выезжают на фестиваль, который ежегодно проходит в Крепости Орешек. Там используются очень мощные пушки, и актёр, играющий роль Петра, всегда беспокоится за кроликов, но они спокойно едят и гуляют в этот момент», — рассказала Татьяна Поливач.

Стоит добавить, что в квартире у Татьяны свой мини-зоопарк. Семья держит кошек и собак. У главы семьи Александра есть паучиха, у сына Игната — муравьиная ферма и полоз. Дочь София ухаживает за ежихой.

Татьяна Поливач постоянно совершенствует свои знания и навыки. Она получила специальность зоотехнолога в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете. Кроме того, Татьяна имеет медицинское образование, пять лет отработала медсестрой, что также помогает ей в профессиональной деятельности.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Нередко фермеры навещают воспитанников Дома-интерната №5 в Пушкине. Зимой бесплатно катают на санях семьи, воспитывающие детей с особенностями развития. Часто приезжают в детский дом города Никольского.

«Я увидела, что ребята из этого детского дома помогают многим приютам, выезжают на субботники, поэтому предложила им приехать к нам. Ребята — от малышей до взрослых — помогали убирать мусор после зимы, чистили сарай. Теперь они нас приглашают на мероприятия. Мы приезжаем к ним совершенно бесплатно. В этом году в поездку мы брали коня, катали ребятишек верхом», — рассказала Татьяна Поливач.

В рамках проекта «Живая школа» на ферму приезжали дети, чтобы побывать в роли фермеров и ощутить на себе сельскую жизнь.

Недавно Татьяна Поливач зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель. Сейчас находится на стадии оформления НКО, что позволит ей активнее сотрудничать с благотворительными организациями, находить спонсоров или участвовать в грантовых проектах.

«У нас в планах — облагородить территорию, улучшить вид построек, создать доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья. Например, сделать настилы, чтобы такие люди могли свободно заезжать во двор», — рассказал супруг Татьяны Александр.

ГЛАВНЫЕ ПОМОЩНИКИ

Разумеется, самостоятельно справиться со всем объёмом работы на ферме Татьяне было бы не под силу. К счастью, у неё есть мощная поддержка в лице семьи. Супруг берёт на себя выполнение тяжёлой физической работы, включая строительство.

«Александр — мой главный помощник и опора. В прошлом Саша делал мебель на заказ, поэтому ему привычно работать с деревом. На ферме он и как строитель, и как техник. А еще его желанием было завести овец, и теперь забота о них полностью лежит на его плечах. Всё это он делает параллельно с основной работой», — говорит Татьяна Александровна.

Сын Игнат, которому всего 11 лет, уже четвёртый год подряд трудится на ферме. Он отлично справляется с хлопотами по хозяйству. «Игнат сам может выбрать: заняться домашними делами или поработать на ферме. Сын без раздумий делает выбор в пользу последнего. Он готов таскать ведра с водой, траву и сено, лишь бы не сидеть дома», — улыбается мама мальчика.

Помогает родителям и дочь София. С прошлого года она начала заниматься в центре казачьей джигитовки, на базе которого находится ферма, и уже делает большие успехи в этом деле.

«Дети — это наши основные помощники. София и Игнат с ранних лет приучены к труду, они очень ответственные. Умеют общаться друг с другом и с посетителями. Ребята проводят экскурсии по ферме. Мы заметили, что детям, которые приходят к нам, проще воспринимать информацию от таких же детей, как они, так исчезает барьер «взрослый-ребёнок», и знания усваиваются естественно, через диалог и совместное открытие мира животных. За свою работу София и Игнат получают плату, потому что, я считаю, что любой труд должен оплачиваться», — рассказывает Татьяна Александровна.

Также помогают конюхи. Они кормят и выгуливают лошадей, убираются у них, помогают хозяевам по ремонту и строительству. Иногда на ферму приезжают волонтёры, которые также оказывают посильную помощь.

ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ

Сегодня Татьяна Поливач — человек, всей душой преданный любимому делу; человек, который нашел своё призвание. Достичь высоких результатов Татьяне удалось благодаря поддержке родных и близких, без которых, по словам нашей героини, у неё давно бы опустились руки.

«Я могу с уверенностью назвать себя счастливым человеком. Ведь счастье складывается из маленьких мгновений: видеть улыбки близких, чувствовать поддержку семьи и делиться радостью от своего дела с окружающими. Когда мне было пятнадцать лет, не стало бабушки, в деревне у которой я проводила много времени. Лет десять я была городским жителем, а когда вернулась к «деревенской жизни», поняла, чего мне не хватало все эти годы. Здесь, на ферме, и душе, и сердцу спокойнее, ведь животные — это в некоем роде терапевты, они никогда тебя не предадут, наоборот, прибавляют силы и вдохновляют на новые свершения. И сегодня я могу сказать, что я на своём месте», — говорит Татьяна Александровна.

Тем, кто пока лишь задумывается об открытии своего дела в сфере сельского хозяйства, Татьяна Поливач советует: «Сначала определиться, что именно человек хочет получить от этого дела — финансы или удовольствие. Например, мы больше вкладываем, нежели получаем. Безусловно, надо любить животных, природу. Контактная ферма подразумевает ласку и общение на равных, здесь к каждому животному нужен свой подход. Также следует помнить, что на ферме приходится быть круглосуточно, у нас нет отпусков. Сегодня все выезды на праздники и мероприятия — это часть нашей работы. И если человек готов нырнуть в это дело с головой, вкладывая в него свою душу, то у него всё обязательно получится!»

Елена Алексеева

Фото автора и из архива Татьяны Поливач