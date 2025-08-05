Вещевой рынок в Гатчине ждёт преображение

- Этот объект имеет важное значение для горожан. Представленный проект предусматривает создание современной инфраструктуры, включающей в том числе места для продажи продукции местных производителей под брендом "Сделано в Гатчине". Постоянная ярмарочная активность создаст дополнительные возможности для развития малого бизнеса, - уверена Людмила Николаевна.

В свою очередь администрация взяла на особый контроль вопросы благоустройства прилегающих территорий, организации дорожного движения и обустройства парковочных мест. Эти меры направлены на обеспечение удобства и комфорта для всех жителей и гостей города.

Пресс-служба администрации Гатчинского округа