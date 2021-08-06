В Гатчинском районе появятся новые мусорные контейнеры

Соответствующее
постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Общая сумма, которая будет распределена по муниципальным бюджетам из
региональной казны на компенсацию расходов по закупке емкостей накопления
бытового мусора ― 46,4 млн рублей. Доступна данная помощь тем поселениям,
которые направили заявку и уже подготовили обустроенные и соответствующие
нормам площадки.
Заявки были поданы от
Сосновоборского городского округа и 13 районов Ленинградской области. Самая
большая субсидия на новые контейнеры в 7,4 млн рублей ожидает Волховский район,
от которого заявились 9 поселений, на втором месте – Гатчинский, здесь в 4
поселениях на закупку контейнеров предусмотрено 6, 84 млн рублей. Третье место
у Сосновоборского городского округа, которому одобрили 6,32 млн рублей.
Профильный комитет
одобрил все поступившие заявки в полном объеме. В бюджете было предусмотрено
больше средств на эти цели, но воспользовались возможностью получить субсидию
далеко не все районы. Из 188 муниципальных образований региона свою потребность
в закупке контейнерных баков в установленный срок обозначили менее трети.
Субсидии распределены из
бюджета области в бюджеты муниципальных образований в соответствии с госпрограммой
«Охрана окружающей среды» на 2021 год.