Российская телевизионная и радиовещательная сеть отмечает 20-летие

РТРС создала крупнейшую в мире цифровую эфирную
телесеть в соответствии с федеральной целевой программой развития
телерадиовещания. Сеть включает 5040 передающих станций и дает возможность
жителям страны принимать 20 эфирных телеканалов без абонентской платы.
Филиал РТРС «Санкт-Петербургский региональный центр» входит в
структуру предприятия с 2001 года. Сегодня в филиале работают 289 человек.
Цифровая телесеть из 36 передающих станций обеспечивает многоканальным
телерадиовещанием 100% жителей Санкт-Петербурга и 96,31% жителей Ленинградской
области. Помимо цифровых федеральных программ, телезрителям доступны
региональные блоки ГТРК «Санкт-Петербург» на телеканалах «Россия 1» и «Россия
24», выпуски местных новостей на Первом канале и канале НТВ, а
также включения программ телеканалов «Санкт-Петербург» и
«ЛенТВ24» на телеканале ОТР. Филиал также транслирует более
40 радиостанций в Петербурге и Ленинградской области.
Директор Филиала РТРС «Санкт-Петербургский региональный
центр» Руслан Евсеев:
«Наш Филиал обеспечивает
телерадиовещанием сразу два региона – Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Помимо непосредственной эфирной теле- радиотрансляции, мы подаем сигнал двух
мультиплексов во все кабельные сети, таким образом, количество телезрителей, в
интересах которых мы работаем, – это порядка 7 миллионов человек, что
накладывает огромную ответственность. И такую ответственность чувствуем не
только мы, но и коллеги в Филиалах РТРС в других регионах страны. Поэтому,
помимо нашей главной задачи – обеспечения бесперебойного круглосуточного
телерадиовещания, РТРС уделяет большое внимание поддержке телезрителей:
зрители могут в любое время обратиться на бесплатную «горячую линию» РТРС
8-800-220-20-02 и задать вопросы по организации стабильного телеприёма, или
найти необходимую информацию на одном из сервисов РТРС -
веб-портале смотрицифру.рф, интерактивной карте
эфирного телевещания карта.ртрс.рф, в приложении «Телегид
РТРС».
Инфраструктура РТРС также задействуется для оповещения населения о
ЧС и создания центров обработки данных. В перспективе сеть может использоваться
для информатизации промышленности и сельского хозяйства
посредством «интернета вещей», транспортной телематики, аэронавигации,
экологического мониторинга.
В планах Российской телевизионной и радиовещательной сети
— расширение спектра услуг для федеральных и региональных органов
власти, вещателей, операторов связи и иных заказчиков. Заметна востребованность
предприятия в мероприятиях национальной программы «Цифровая экономика». На
объектах РТРС планируется установить более двух тысяч базовых станций LTE за
четыре года. Цель — организовать беспроводной доступ в интернет для
социально-значимых объектов и малых удаленных поселений.
Развиваются и традиционные направления деятельности предприятия. С
2018 года РТРС модернизировал почти 1200 объектов радиосети ВГТРК. «Маяк» и
«Вести ФМ» появляются в городах с населением более 100 тысяч человек и
административных центрах регионов. Программы «Радио России» переводятся в
FM-диапазон и получают региональные блоки.
Директор Филиала РТРС «Санкт-Петербургский региональный
центр» Руслан Евсеев:
«В Ленинградской области в 2020 г. был
установлен передатчик «Радио России» в г. Выборг (104.6 FM), что позволило
принимать программы этой радиостанции в FM-диапазоне жителям Выборгского
района, до конца 2021 г. «Радио Россия» в FM-диапазоне
начнет вещание и в Лужском районе (103.5 FM)».
Еще одним важным направлением деятельности предприятия является
сотрудничество РТРС с образовательными организациями – в Санкт-Петербурге
базовая кафедра РТРС «Цифровое телевизионное и радиовещание» создана
на базе СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. Студенты базовой кафедры
под руководством сотрудников РТРС проходят полный курс подготовки для дальнейшей
работы в отрасли теле-радиовещания, им предоставляется возможность пройти
практику непосредственно на предприятии, научиться
работать с современной телерадиовещательной техникой и технологиями
цифрового вещания.
В 2021 году РТРС признан лучшим работодателем отрасли телекоммуникаций России (исследование Randstad EmployerBrand Research).