Российская телевизионная и радиовещательная сеть отмечает 20-летие

РТРС создала крупнейшую в мире цифровую эфирную телесеть в соответствии с федеральной целевой программой развития телерадиовещания. Сеть включает 5040 передающих станций и дает возможность жителям страны принимать 20 эфирных телеканалов без абонентской платы.

Филиал РТРС «Санкт-Петербургский региональный центр» входит в структуру предприятия с 2001 года. Сегодня в филиале работают 289 человек. Цифровая телесеть из 36 передающих станций обеспечивает многоканальным телерадиовещанием 100% жителей Санкт-Петербурга и 96,31% жителей Ленинградской области. Помимо цифровых федеральных программ, телезрителям доступны региональные блоки ГТРК «Санкт-Петербург» на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24», выпуски местных новостей на Первом канале и канале НТВ, а также включения программ телеканалов «Санкт-Петербург» и «ЛенТВ24» на телеканале ОТР. Филиал также транслирует более 40 радиостанций в Петербурге и Ленинградской области.

Директор Филиала РТРС «Санкт-Петербургский региональный центр» Руслан Евсеев:

«Наш Филиал обеспечивает телерадиовещанием сразу два региона – Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Помимо непосредственной эфирной теле- радиотрансляции, мы подаем сигнал двух мультиплексов во все кабельные сети, таким образом, количество телезрителей, в интересах которых мы работаем, – это порядка 7 миллионов человек, что накладывает огромную ответственность. И такую ответственность чувствуем не только мы, но и коллеги в Филиалах РТРС в других регионах страны. Поэтому, помимо нашей главной задачи – обеспечения бесперебойного круглосуточного телерадиовещания, РТРС уделяет большое внимание поддержке телезрителей: зрители могут в любое время обратиться на бесплатную «горячую линию» РТРС 8-800-220-20-02 и задать вопросы по организации стабильного телеприёма, или найти необходимую информацию на одном из сервисов РТРС - веб-портале смотрицифру.рф, интерактивной карте эфирного телевещания карта.ртрс.рф, в приложении «Телегид РТРС».

Инфраструктура РТРС также задействуется для оповещения населения о ЧС и создания центров обработки данных. В перспективе сеть может использоваться для информатизации промышленности и сельского хозяйства посредством «интернета вещей», транспортной телематики, аэронавигации, экологического мониторинга.

В планах Российской телевизионной и радиовещательной сети — расширение спектра услуг для федеральных и региональных органов власти, вещателей, операторов связи и иных заказчиков. Заметна востребованность предприятия в мероприятиях национальной программы «Цифровая экономика». На объектах РТРС планируется установить более двух тысяч базовых станций LTE за четыре года. Цель — организовать беспроводной доступ в интернет для социально-значимых объектов и малых удаленных поселений.

Развиваются и традиционные направления деятельности предприятия. С 2018 года РТРС модернизировал почти 1200 объектов радиосети ВГТРК. «Маяк» и «Вести ФМ» появляются в городах с населением более 100 тысяч человек и административных центрах регионов. Программы «Радио России» переводятся в FM-диапазон и получают региональные блоки.

Директор Филиала РТРС «Санкт-Петербургский региональный центр» Руслан Евсеев:

«В Ленинградской области в 2020 г. был установлен передатчик «Радио России» в г. Выборг (104.6 FM), что позволило принимать программы этой радиостанции в FM-диапазоне жителям Выборгского района, до конца 2021 г. «Радио Россия» в FM-диапазоне начнет вещание и в Лужском районе (103.5 FM)».

Еще одним важным направлением деятельности предприятия является сотрудничество РТРС с образовательными организациями – в Санкт-Петербурге базовая кафедра РТРС «Цифровое телевизионное и радиовещание» создана на базе СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. Студенты базовой кафедры под руководством сотрудников РТРС проходят полный курс подготовки для дальнейшей работы в отрасли теле-радиовещания, им предоставляется возможность пройти практику непосредственно на предприятии, научиться работать с современной телерадиовещательной техникой и технологиями цифрового вещания.

В 2021 году РТРС признан лучшим работодателем отрасли телекоммуникаций России (исследование Randstad EmployerBrand Research).