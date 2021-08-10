Вопросы – ответы по пособию для родителей

В Санкт-Петербурге выплата семьям с одним родителем составит 5 803,75 руб. в месяц на каждого ребёнка (50% от прожиточного минимума ребенка в регионе – 11 607,50 руб.), в Ленинградской области - 5 434,50 руб. (50% от прожиточного минимума ребёнка в регионе – 10 869 руб.).

Пенсионный фонд России подготовил ответы на самые часто задаваемые вопросы по новому пособию.

Я допустила ошибку в заявлении при оформлении пособия. Как я могу это исправить?

Если допущена ошибка при заполнении, Пенсионный фонд, не вынося отказа, вернёт вам его на доработку. Внести изменения необходимо в течение 5 рабочих дней.

Я получаю алименты на детей. Будут ли они учтены при расчёте среднедушевого дохода в случае оформления ежемесячного пособия?

Да, будут.

Я получаю алименты на ребенка, но официально не разведена. Могу ли я получить пособие?

Нет, право на пособие имеет одинокий родитель.

Если у меня нет карты «Мир», могу ли я получить выплату?

Да, пособие может быть выплачено на любой "бескарточный" счёт (то есть банковский счёт, не предусматривающий осуществление по нему операций с использованием платёжных карт).

Если вы хотите получать пособие именно на банковскую карту, то вам необходимо оформить карту «Мир», т.к. выплата зачисляется только на банковские карты этой платёжной системы.

Если я оформлена по уходу за пожилым человеком старше 80 лет, учитывается ли сумма компенсации за уход при расчёте моих доходов?

Да, сумму компенсации по уходу учтут при расчёте ваших доходов. Если среднедушевой доход семьи не превысит величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Санкт-Петербурге в размере 11 910,40 руб., в Ленинградской области – 11 289 руб.

Как проверить, правильно ли заполнено заявление на ежемесячное пособие?

Если заявление не было возвращено вам на доработку, оно заполнено верно.

Какие сроки рассмотрения заявления на новое пособие?

Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В отдельных случаях максимальный срок составит 30 рабочих дней.

Почему пришёл отказ в выплате?

Основанием для отказа в назначении пособия могут быть следующие случаи:

- если размер ежемесячного дохода на человека в семье выше величины регионального прожиточного минимума на душу населения;

- если заявитель не представил доработанное заявление и документы в течение 5 рабочих дней после возвращения их на доработку;

- если заявитель не представил недостающие документы в течение 10 рабочих дней;

- если в собственности у семьи есть имущество, превышающее требования к движимому и недвижимому имуществу;

- если у заявителя или трудоспособных членов его семьи отсутствуют отдельные виды доходов;

- если заявитель представил недостоверные сведения;

- в случае достижения ребёнком, на которого выплачивается пособие, возраста 17 лет.

Как после подачи заявления на выплату от 8 до 16 лет изменить реквизиты банковской карты?

Для изменения реквизитов счёта в уже поданном заявлении вам нужно лично обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда. Средства начнут поступать по новым реквизитам со следующего месяца после подачи такого заявления.

Почему долго рассматривается заявление?

Для каждого заявления существуют нормативные сроки его рассмотрения. Максимальный срок рассмотрения заявления составляет 30 рабочих дней.