Электронные сервисы помогут узнать о ходе исполнительного производства

С помощью сервиса
«Госпочта» в личный кабинет пользователя направляются электронные повестки от
судебных приставов и сведения о задолженностях. Сервис работает во всех
субъектах Российской Федерации, включая города федерального значения - Москва и
Санкт-Петербург. Общее количество направленных уведомлений на сегодняшний день
превысило 109 млн.
На портале Госуслуг для
пользователей также реализована возможность подачи должностному лицу ФССП
России в электронном виде заявлений, ходатайств, объяснений, отводов, жалоб в
порядке подчиненности по исполнительному производству. Услуга включает в себя
порядка 30 типовых обращений по различным жизненным ситуациям. На сегодняшний
день их общее количество составило более 1,9 млн.
Самым скоростным на
портале Госуслуг стал сервис, позволяющий должникам и взыскателям в
онлайн-режиме получить сведения о ходе исполнительного производства. Более 75%
запросов исполняется менее чем за 3 секунды. С помощью сервиса можно узнать
информацию о принятых судебным приставом мерах, в том числе связанных с
различного рода ограничениями в отношении должников и их имущества, например, в
праве выезда за пределы страны или на совершение регистрационных действий в
отношении транспортных средств.
Как показывает
статистика, данный электронный сервис один из самых популярных на портале – в
сутки фиксируется около 35 тыс. запросов. Общее количество интерактивных
заявлений уже составляет более 4,4 млн, сообщает пресс-служба УФССП России по
Ленинградской области.