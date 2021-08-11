«Фотографика» Владимира Маркова

В экспозиции представлены пять художественных серий: «Оредеж. Туманное настроение», «Дворцовый парк», «Цианотипия», «Питерские проталины», «Осенние музы Павловского парка».

Владимир Марков – член Гильдии кузнецов и художников по металлу Санкт-Петербурга, автор книги «Школа кузнечного искусства», академик Российской кузнечной академии им. А.И. Зимина, один из основателей Союза кузнецов России. За плечами Владимира Михайловича - серьезная творческая школа: сначала изостудия при гатчинском Доме культуры, потом Таврическое художественное училище в Ленинграде и, наконец, Высшее художественно-промышленное училище им. В.Мухиной, где художник осваивал промышленный дизайн в группе технической эстетики. Потом была работа на гатчинских предприятиях – домостроительном, сельско-строительном комбинатах, на заводе «Электронстандарт».

Но Владимир Марков — не только художник по металлу. Еще он дизайнер, живописец, график, фотограф, хорошо известный в творческих кругах не только России, но и ближнего и дальнего зарубежья. Каждая выставка Владимира Михайловича — настоящее открытие, поскольку ее автор — это мастер, постоянно ищущий и находящий общий язык с любым материалом и любой техникой.

Фотографика — одно из творческих направлений, в котором Владимир Марков работает в последние годы. Работы, представленные на этот раз в Покровском центре, выставляются впервые. В основе каждой из них - аналоговая или цифровая фотография, которая подвергается сложной компьютерной обработке.

По словам Владимира Маркова, каждая работа - дело сложное, поскольку для каждой картины изобретается своя технология. Одна из особенностей фотографики художника — он практически не пользуется фильтрами, доступными в программе, по сути, вручную отрисовывая все нужные детали фотографии. В итоге грань между фотографией и искусством размывается, давая очень необычный, близкий к живописи результат.

Наиболее частые сюжеты для фотографики – пейзаж и натюрморт. Кстати, графика - излюбленный вид изобразительного искусства для художника. Минимализм Владимира Маркова раскрывается в исключительном внимании к деталям, в чистых, строгих линиях, выполненных в черно-белой или теплой цветной гамме.

Любопытная деталь: фотоработы Владимира Маркова выполнены в квадратном формате. Он объясняет это своим многолетним дизайнерским прошлым. Участник и оформитель великого множества выставок, в том числе международных, он считает квадрат идеальной формой для моделирования и компоновки пространства.

Выставка Владимира Маркова «Фотографика» будет работать в духовно-просветительском центре Покровского собора весь август, с 12.00 до 16.00, кроме понедельника.





Фото Геннадия Богданова