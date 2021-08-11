«Фотографика» Владимира Маркова

В экспозиции представлены
пять художественных серий: «Оредеж. Туманное настроение», «Дворцовый парк»,
«Цианотипия», «Питерские проталины», «Осенние музы Павловского парка».
Владимир Марков – член
Гильдии кузнецов и художников по металлу Санкт-Петербурга, автор книги «Школа
кузнечного искусства», академик Российской кузнечной академии им. А.И. Зимина,
один из основателей Союза кузнецов России. За плечами Владимира Михайловича -
серьезная творческая школа: сначала изостудия при гатчинском Доме культуры,
потом Таврическое художественное училище в Ленинграде и, наконец, Высшее
художественно-промышленное училище им. В.Мухиной, где художник осваивал
промышленный дизайн в группе технической эстетики. Потом была работа на
гатчинских предприятиях – домостроительном, сельско-строительном комбинатах, на
заводе «Электронстандарт».
Но Владимир Марков — не
только художник по металлу. Еще он дизайнер, живописец, график, фотограф,
хорошо известный в творческих кругах не только России, но и ближнего и дальнего
зарубежья. Каждая выставка Владимира Михайловича — настоящее открытие,
поскольку ее автор — это мастер, постоянно ищущий и находящий общий язык с
любым материалом и любой техникой.
Фотографика — одно из
творческих направлений, в котором Владимир Марков работает в последние годы.
Работы, представленные на этот раз в Покровском центре, выставляются впервые. В
основе каждой из них - аналоговая или цифровая фотография, которая подвергается
сложной компьютерной обработке.
По словам Владимира
Маркова, каждая работа - дело сложное, поскольку для каждой картины
изобретается своя технология. Одна из особенностей фотографики художника — он
практически не пользуется фильтрами, доступными в программе, по сути, вручную
отрисовывая все нужные детали фотографии. В итоге грань между фотографией и
искусством размывается, давая очень необычный, близкий к живописи результат.
Наиболее частые сюжеты
для фотографики – пейзаж и натюрморт. Кстати, графика - излюбленный вид
изобразительного искусства для художника. Минимализм Владимира Маркова
раскрывается в исключительном внимании к деталям, в чистых, строгих линиях,
выполненных в черно-белой или теплой цветной гамме.
Любопытная деталь:
фотоработы Владимира Маркова выполнены в квадратном формате. Он объясняет это
своим многолетним дизайнерским прошлым. Участник и оформитель великого
множества выставок, в том числе международных, он считает квадрат идеальной
формой для моделирования и компоновки пространства.
Выставка Владимира
Маркова «Фотографика» будет работать в духовно-просветительском центре
Покровского собора весь август, с 12.00 до 16.00, кроме понедельника.
Фото Геннадия Богданова