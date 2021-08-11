Неравнодушных и инициативных ждет #Команда 47

Основная идея форума «Команда 47» — консолидация представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, инициативных групп, государственных структур и бизнеса для совместной разработки и реализации социальных проектов.

«Не случайно ежегодный гражданский форум Ленинградской области носит название «Команда 47», ведь его участниками станут именно те неравнодушные и инициативные жители области, которые не на словах, а своими делами украшают нашу малую Родину — Ленинградскую область, делают ее более уютной, комфортной и счастливой», — отмечает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Форум «Команда 47» станет важным этапом реинжиниринга системы поддержки некоммерческого сектора региона, поможет ускорить внедрение новой системы финансирования проектной деятельности СО НКО и упростить процесс реализации социально значимых проектов и получения услуг жителями региона.

Среди образовательных мероприятий форума, нацеленных на формирование сплоченных команд неравнодушных и инициативных жителей Ленинградской области, — обучающие практические семинары под руководством модераторов федерального уровня, мастер классы и тренинги от ведущих экспертов в сфере развития некоммерческого сектора и др.

Среди желающих принять участие будет проведен отбор, в ходе которого будет учитываться активное участие в жизни некоммерческого сектора Ленинградской области, экспертность по заявленной теме, участие в добровольческой деятельности, наличие сертификата о вакцинации.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями количество участников ограничено.

Подать заявку на участие можно на сайте https://komanda47.ru до 20 августа.

Дополнительная информация опубликована на сайте комитета общественных коммуникаций Ленинградской области и в группе «Объединение НКО в Ленинградской области» в социальной сети Вконтакте https://vk.com/nko_lo_info.