Неравнодушных и инициативных ждет #Команда 47

Основная идея форума
«Команда 47» — консолидация представителей социально ориентированных
некоммерческих организаций, инициативных групп, государственных структур и
бизнеса для совместной разработки и реализации социальных проектов.
«Не случайно ежегодный
гражданский форум Ленинградской области носит название «Команда 47», ведь его
участниками станут именно те неравнодушные и инициативные жители области,
которые не на словах, а своими делами украшают нашу малую Родину —
Ленинградскую область, делают ее более уютной, комфортной и счастливой», —
отмечает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Форум «Команда 47» станет
важным этапом реинжиниринга системы поддержки некоммерческого сектора региона,
поможет ускорить внедрение новой системы финансирования проектной деятельности
СО НКО и упростить процесс реализации социально значимых проектов и получения
услуг жителями региона.
Среди образовательных
мероприятий форума, нацеленных на формирование сплоченных команд неравнодушных
и инициативных жителей Ленинградской области, — обучающие практические семинары
под руководством модераторов федерального уровня, мастер классы и тренинги от
ведущих экспертов в сфере развития некоммерческого сектора и др.
Среди желающих принять
участие будет проведен отбор, в ходе которого будет учитываться активное
участие в жизни некоммерческого сектора Ленинградской области, экспертность по
заявленной теме, участие в добровольческой деятельности, наличие сертификата о вакцинации.
В соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями количество участников ограничено.
Подать заявку на участие
можно на сайте https://komanda47.ru до
20 августа.
Дополнительная информация
опубликована на сайте комитета общественных коммуникаций Ленинградской области
и в группе «Объединение НКО в Ленинградской области» в социальной сети
Вконтакте https://vk.com/nko_lo_info.