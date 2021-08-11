Путь на Осьмино продолжает обновляться

Путь на Осьмино продолжает обновляться

На финишную прямую вышло обновление десятикилометрового участка региональной трассы Толмачево — Нарва в Лужском районе Ленинградской области. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Рубрики : Дороги     11 Aug 2021

По заказу «Ленавтодора» здесь меняется покрытие на участке, проходящем через поселок Осьмино. Сейчас на объекте полностью уложено два слоя асфальта (осталось только сделать покрытие над отремонтированными водопропускными трубами), поставлены новые остановки, заасфальтированы тротуары. Сейчас дорожники ставят новые знаки и готовятся укреплять обочины. Окончание работ намечено на начало сентября.

С просьбой отремонтировать дорогу в «Ленавтодор» ранее обращались жители Осьмино.

Дорога Толмачево — Нарва объединяет сразу три муниципальных района Ленинградской области: Лужский, Волосовский и Кингисеппский. Кроме того, она связывает между собой прямым путем две федеральные трассы — Киевское шоссе и А-180 «Нарва», что существенно экономит время поездки с запада на юг Ленинградской области. Трасса является одним из альтернативных маршрутов в сторону Москвы: с нее транспорт выезжает на дорогу Луга — Новгород и уходит в Новгородскую область.

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