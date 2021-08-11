Уборка зерновых — полёт нормальный

Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко ознакомился
с ходом уборки урожая в хозяйстве «Гомонтово» Волосовского района.
Глава региона пообщался с
комбайнерами, работающими на уборке зерновых, осмотрел, построенный в этом году
новый зерносушильный комплекс для производства комбикормов, вместе с депутатом
Государственной Думы Сергеем Яхнюком обсудил с аграриями дополнительные меры
государственной поддержки.
«Ленинградская область не
будет применять штрафные санкции хозяйствам при невыполнении задания
госпрограммы по погодным условиям этого года. Если будет возможно, рассмотрим
вопрос увеличения финансирования», — рассказал Александр Дрозденко.