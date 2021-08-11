Уборка зерновых — полёт нормальный

Уборка зерновых — полёт нормальный

В Ленинградской области заготовлено 50% кормов и собрано 40% уро-жая зерновых культур. Урожайность — выше среднероссийской на 40%.

Рубрики : Сельское хозяйство     11 Aug 2021

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко  ознакомился с ходом уборки урожая в хозяйстве «Гомонтово» Волосовского района.

Глава региона пообщался с комбайнерами, работающими на уборке зерновых, осмотрел, построенный в этом году новый зерносушильный комплекс для производства комбикормов, вместе с депутатом Государственной Думы Сергеем Яхнюком обсудил с аграриями дополнительные меры государственной поддержки.

«Ленинградская область не будет применять штрафные санкции хозяйствам при невыполнении задания госпрограммы по погодным условиям этого года. Если будет возможно, рассмотрим вопрос увеличения финансирования», — рассказал Александр Дрозденко.

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