В Ленобласти стартовала догазификация

Согласно Поручению
Правительства Российской Федерации N753 п.8, догазификация должна быть
обеспечена до 2023 года в газифицированных населенных пунктах для домовладений,
расположенных вблизи внутрипоселковых газопроводов, в случае наличия
соответствующей заявки, определив критерии и условия такого подключения
(технологического присоединения).
На сайте правительства
Ленинградской области https://power.lenobl.ru/ru/dogazifikaciya/ опубликован
план-график догазификации, в котором жители региона смогут найти, в каких
районах и в какой период будет проводиться газификация домовладений.
Если ваш населенный пункт
попадает в программу догазификации, вам необходимо подать заявку через
https://connectgas.ru/ или https://seo.gazprom-lenobl.ru/?page_id=1110 , или
обратиться в АО «Газпром газораспределение Ленниградская область»