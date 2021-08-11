В Ленобласти стартовала догазификация

Согласно Поручению Правительства Российской Федерации N753 п.8, догазификация должна быть обеспечена до 2023 года в газифицированных населенных пунктах для домовладений, расположенных вблизи внутрипоселковых газопроводов, в случае наличия соответствующей заявки, определив критерии и условия такого подключения (технологического присоединения).

На сайте правительства Ленинградской области https://power.lenobl.ru/ru/dogazifikaciya/ опубликован план-график догазификации, в котором жители региона смогут найти, в каких районах и в какой период будет проводиться газификация домовладений.

Если ваш населенный пункт попадает в программу догазификации, вам необходимо подать заявку через https://connectgas.ru/ или https://seo.gazprom-lenobl.ru/?page_id=1110 , или обратиться в АО «Газпром газораспределение Ленниградская область»