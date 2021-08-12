Знак отличия – за добрые дела

Первых ленинградцев, достойных такой награды, отметят 5 декабря, в Международный день добровольцев. Знака будут удостоены те, кто вносит значительный личный вклад в развитие добровольческой деятельности, выступает за сохранение традиций милосердия, реализацию социально-значимых проектов и безвозмездную помощь людям.

С инициативой об учреждении регионального знака для поощрения лучших добровольцев к губернатору Ленинградской области обратилась руководитель Всероссийского движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

«В прошлом году Президент России Владимир Путин разрешил награждать волонтеров знаком отличия «За благодеяние». Так впервые появилась государственная награда за вклад в развитие добровольчества. В ряде субъектов России уже существуют аналогичные региональные награды. Например, в Воронежской, Самарской областях, Санкт-Петербурге. Учреждение такого знака в Ленинградской области даст дополнительный импульс для развития волонтерской деятельности в нашем регионе и возможность сказать «спасибо» людям, которые искренне помогают другим», ─ прокомментировала руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.