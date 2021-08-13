Волонтеров наследия обучат азам реставрации

В этом году знания о сохранении объектов культурного наследия, особенностях работы на памятниках и основных технологиях реставрации камня, металла и дерева смогут получить 90 человек по основной программе и 25 – по углубленной, для тех, кто уже прошел первый этап обучения в прошлом году.

Стать участником Школы сможет любой желающий. Для этого необходимо подать заявку на портале https://dobro.ru/event/10080035. Теоретические занятия будут проходить в Ленинградском государственном университете имени Александра Пушкина, а практические - в реставрационных мастерских Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

По результатам обучения слушатели получат сертификаты, которые в дальнейшем дадут им возможность принимать участие в волонтерских проектах на территории Ленинградской области и других регионов России.

«Школа волонтеров наследия» ─ один из самых масштабных просветительских проектов в сфере добровольчества, реализуемых в рамках проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Организатором выступает Ленинградское областное отделение ВОО «ВООПИиК» при поддержке комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области, а также профессионального архитектурно-реставрационного сообщества.

В 2020 году обучение в «Школе волонтеров наследия» Ленинградской области прошли 307 человек.