Волонтеров наследия обучат азам реставрации

В этом году знания о
сохранении объектов культурного наследия, особенностях работы на памятниках и
основных технологиях реставрации камня, металла и дерева смогут получить 90
человек по основной программе и 25 – по углубленной, для тех, кто уже прошел
первый этап обучения в прошлом году.
Стать участником Школы
сможет любой желающий. Для этого необходимо подать заявку на портале
https://dobro.ru/event/10080035. Теоретические занятия будут проходить в
Ленинградском государственном университете имени Александра Пушкина, а
практические - в реставрационных мастерских Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
По результатам обучения
слушатели получат сертификаты, которые в дальнейшем дадут им возможность
принимать участие в волонтерских проектах на территории Ленинградской области и
других регионов России.
«Школа волонтеров
наследия» ─ один из самых масштабных просветительских проектов в сфере
добровольчества, реализуемых в рамках проекта «Творческие люди» национального
проекта «Культура».
Организатором выступает
Ленинградское областное отделение ВОО «ВООПИиК» при поддержке комитета по
сохранению культурного наследия Ленинградской области, а также
профессионального архитектурно-реставрационного сообщества.
В 2020 году обучение в
«Школе волонтеров наследия» Ленинградской области прошли 307 человек.