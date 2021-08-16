Специальное питание — в школах и детсадах

Минпросвещения России
поддержало предложение уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны
Кузнецовой вести федеральный учет детей, нуждающихся в специальном питании.
Отсутствие единой системы учета показал мониторинг, инициированный детским
омбудсменом. В течение полугода в России проверили 43349 школьных и дошкольных
организаций. К решению вопроса после инициативы детского омбудсмена подключились
Роспотребнадзор, Минздрав и Минпросвещения.
«Такой учет детей
необходим не как самоцель, это нужно и важно для развития системы питания детей
в образовательных организациях в целом. Не все школы готовы обеспечить питание
для таких детей, а в детских садах родители вынуждены приводить своего ребенка
только на несколько часов между приемами пищи. Например, после завтрака и
забирать до обеда, чтобы полноценно покормить малыша дома. Чтобы четко
определить круг предстоящих задач, нужно точно знать, сколько таких детей
обучается в образовательных организациях», - отметила Анна Кузнецова.
Отметим, в Ленинградской
области для детей, нуждающихся в специальном питании, раньше производилась
замена продуктов или блюда в соответствии с медицинскими рекомендациями. Сейчас
комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области во все
районы и Сосновый Бор направлены примерные адаптационные меню для питания в
школах детей 7 - 11,11 лет и старше, страдающих пищевой аллергией или сахарным
диабетом. Меню используются для организации работы и учёта при составлении
муниципальных контрактов на организацию питания и поставку пищевых продуктов.
Варианты меню и сборники рецептур разработаны ФБУН Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Новосибирский
научно-исследовательский институт гигиены».