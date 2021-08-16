Специальное питание — в школах и детсадах

Минпросвещения России поддержало предложение уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой вести федеральный учет детей, нуждающихся в специальном питании. Отсутствие единой системы учета показал мониторинг, инициированный детским омбудсменом. В течение полугода в России проверили 43349 школьных и дошкольных организаций. К решению вопроса после инициативы детского омбудсмена подключились Роспотребнадзор, Минздрав и Минпросвещения.

«Такой учет детей необходим не как самоцель, это нужно и важно для развития системы питания детей в образовательных организациях в целом. Не все школы готовы обеспечить питание для таких детей, а в детских садах родители вынуждены приводить своего ребенка только на несколько часов между приемами пищи. Например, после завтрака и забирать до обеда, чтобы полноценно покормить малыша дома. Чтобы четко определить круг предстоящих задач, нужно точно знать, сколько таких детей обучается в образовательных организациях», - отметила Анна Кузнецова.

Отметим, в Ленинградской области для детей, нуждающихся в специальном питании, раньше производилась замена продуктов или блюда в соответствии с медицинскими рекомендациями. Сейчас комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области во все районы и Сосновый Бор направлены примерные адаптационные меню для питания в школах детей 7 - 11,11 лет и старше, страдающих пищевой аллергией или сахарным диабетом. Меню используются для организации работы и учёта при составлении муниципальных контрактов на организацию питания и поставку пищевых продуктов. Варианты меню и сборники рецептур разработаны ФБУН Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены».