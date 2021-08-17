Больше безопасности для дорог

Больше безопасности для дорог

До конца года на региональных трассах будет построено почти 110 километров искусственного освещения и 48 километров тротуаров и пешеходных дорожек.

Рубрики : Дороги     17 Aug 2021

Речь идет про Всеволожский, Гатчинский, Кингисеппский, Ломоносовский, Приозерский и Тосненский районы. Нормативом предусмотрено, что искусственное освещение не выходит за границы населенных пунктов дальше, чем на 100 метров.

Кроме того, дорожники приступили к ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, которые определяются на основе ежегодного мониторинга. В этом году, помимо стандартных мер — установки мигающих светофоров, обустройства шумовых полос, искусственных неровностей, информационных щитов и пешеходных ограждений, предполагается установка еще двух лазерных «зебр» в Кировске и Коммунаре. В условиях дождей, туманов и снегопадов направленный свет позволяет видеть переход на расстоянии до 150 метров. Также яркая световая разметка не стирается колесами и привлекает к себе внимание автомобилистов издалека.

«Надо уделять особое внимание координации усилий региона, «Росавтодора» и местных властей в части обеспечения безопасности дорожного движения. Именно единый и комплексный подход позволит нам сберегать человеческие жизни», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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