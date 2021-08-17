Больше безопасности для дорог

Речь идет про
Всеволожский, Гатчинский, Кингисеппский, Ломоносовский, Приозерский и
Тосненский районы. Нормативом предусмотрено, что искусственное освещение не
выходит за границы населенных пунктов дальше, чем на 100 метров.
Кроме того, дорожники
приступили к ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий,
которые определяются на основе ежегодного мониторинга. В этом году, помимо
стандартных мер — установки мигающих светофоров, обустройства шумовых полос,
искусственных неровностей, информационных щитов и пешеходных ограждений,
предполагается установка еще двух лазерных «зебр» в Кировске и Коммунаре. В
условиях дождей, туманов и снегопадов направленный свет позволяет видеть
переход на расстоянии до 150 метров. Также яркая световая разметка не стирается
колесами и привлекает к себе внимание автомобилистов издалека.
«Надо уделять особое
внимание координации усилий региона, «Росавтодора» и местных властей в части
обеспечения безопасности дорожного движения. Именно единый и комплексный подход
позволит нам сберегать человеческие жизни», — подчеркнул губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко.