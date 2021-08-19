ГАИ: взрослым и детям

ГАИ: взрослым и детям

В рамках профилактического мероприятия «Детская площадка» сотрудники отдела ГИБДД Гатчинского района провели 16 и 17 августа беседы с жителями Гатчины. Вблизи Перинатального центра, рядом с Гатчинским дворцом госавтоинспекторы беседовали с водителями и пешеходами. В первую очередь, с детьми и их родителями на тему соблюдения правил дорожного движения.

Рубрики : Правопорядок     19 Aug 2021

Сотрудники ГАИ напомнили гражданам правила перевозки детей в машине, правила остановки и стоянки и т.д. Рассказали о том, как не допустить наезда на пешехода. В диалоге разобрали основные ошибки водителей и пешеходов.

С самыми маленькими участниками дорожного движения беседовали о правилах для пешеходов, о мерах безопасности на проезжей части. Разъясняли правила езды на велосипеде и самокате.

Сотрудники ГИБДД обратили внимание взрослых и детей, что разговор по мобильному телефону или плеер с наушниками при переходе проезжей части создают реальную угрозу жизни.

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