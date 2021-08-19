ГАИ: взрослым и детям

Сотрудники ГАИ напомнили
гражданам правила перевозки детей в машине, правила остановки и стоянки и т.д.
Рассказали о том, как не допустить наезда на пешехода. В диалоге разобрали
основные ошибки водителей и пешеходов.
С самыми маленькими
участниками дорожного движения беседовали о правилах для пешеходов, о мерах
безопасности на проезжей части. Разъясняли правила езды на велосипеде и
самокате.
Сотрудники ГИБДД обратили
внимание взрослых и детей, что разговор по мобильному телефону или плеер с
наушниками при переходе проезжей части создают реальную угрозу жизни.