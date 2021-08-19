Область ускоряет путь между Москвой и Петербургом

Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко согласовал прохождение магистрали по территории
Ленинградской области и создал рабочую группу по реализации ее строительства.
«Трасса в Ленинградской
области проходит по Тосненскому району. Ее протяженность в границах региона -
76 километров. Планируется строительство одной пассажиро-технической станции —
Жаровская. Она позволит жителям области сэкономить время на дорогу. Ключевыми
условиями Ленинградской области при выполнении работ для ОАО «РЖД» являются
безопасность для окружающей среды и удобство наших граждан, поэтому в наиболее
уязвимых местах магистраль пройдет по эстакаде. Это значительно уменьшит полосу
отвода, а при пересечении с автомобильными дорогами будут построены путепроводы», - подчеркнул заместитель
председателя правительства Ленинградской области по транспорту и
топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.
После согласования
расположения железнодорожной станции ОАО «РЖД» приступит к выполнению
инженерных изысканий для точного закрепления коридора железнодорожной
магистрали в Ленинградской области. Природоохранные мероприятия будут идти с
учетом российского и зарубежного опыта строительства высокоскоростных
магистралей, чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.
При проектировании будут выполнены экологические изыскания и обследование
местности по всей протяженности трассы, проанализировано влияние на прилегающие
территории, проведено выявление редких и исчезающих видов растений, грибов,
животных, устройство зверопроходов в местах миграции при прохождении насыпью,
определение объемов компенсационных мероприятий.