Область ускоряет путь между Москвой и Петербургом

Новая скоростная железнодорожная магистраль создается по распоряжению Президента России Владимира Путина. В результате строительства время поездки сократится с 4 до 2,5 часов, а максимальная скорость движения составит 400 километров в час. Сейчас идет проектирование, первые участки магистрали планируется ввести в эксплуатацию к 2024 году. Общая протяженность линии составит 679 километров.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко согласовал прохождение магистрали по территории Ленинградской области и создал рабочую группу по реализации ее строительства.

«Трасса в Ленинградской области проходит по Тосненскому району. Ее протяженность в границах региона - 76 километров. Планируется строительство одной пассажиро-технической станции — Жаровская. Она позволит жителям области сэкономить время на дорогу. Ключевыми условиями Ленинградской области при выполнении работ для ОАО «РЖД» являются безопасность для окружающей среды и удобство наших граждан, поэтому в наиболее уязвимых местах магистраль пройдет по эстакаде. Это значительно уменьшит полосу отвода, а при пересечении с автомобильными дорогами будут построены путепроводы», - подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

После согласования расположения железнодорожной станции ОАО «РЖД» приступит к выполнению инженерных изысканий для точного закрепления коридора железнодорожной магистрали в Ленинградской области. Природоохранные мероприятия будут идти с учетом российского и зарубежного опыта строительства высокоскоростных магистралей, чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. При проектировании будут выполнены экологические изыскания и обследование местности по всей протяженности трассы, проанализировано влияние на прилегающие территории, проведено выявление редких и исчезающих видов растений, грибов, животных, устройство зверопроходов в местах миграции при прохождении насыпью, определение объемов компенсационных мероприятий.