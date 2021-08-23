С дачи – в стационар с ожогами

16
августа в Гатчине на улице Песочной в частном доме выгорела кровля на площади 1
кв. метр. Причиной пожара стала печная труба.
18
августа в деревне Вайялово выгорел ангар.
В
тот же день в деревне Остров по причине неисправности печной трубы сгорела
частная баня.
В Гатчине
на улице Красных Военлетов в строительной бытовке выгорела входная дверь,
частично пострадала внутренняя обстановка. Причиной пожара стало неосторожное
обращение с огнём неустановленным лицом.
20
августа в садоводстве «Кристалл» массива «Новинка» на садовом участке сгорела
бытовка. Проводится проверка.
21
августа в поселке Сусанино в частной бане выгорел 1 кв. метр потолочного
перекрытия. Предварительной причиной пожара стала неисправность печной трубы.
23
августа в садоводстве «София» массива «Новинка» сгорел дачный дом. В результате
пожара пострадала хозяйка строения - женщина 1968 года рождения, которая с
ожогами конечностей доставлена в стационар. Проводится проверка.
ОНДиПР
Гатчинского района