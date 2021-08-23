С дачи – в стационар с ожогами

16 августа в Гатчине на улице Песочной в частном доме выгорела кровля на площади 1 кв. метр. Причиной пожара стала печная труба.

18 августа в деревне Вайялово выгорел ангар.

В тот же день в деревне Остров по причине неисправности печной трубы сгорела частная баня.

В Гатчине на улице Красных Военлетов в строительной бытовке выгорела входная дверь, частично пострадала внутренняя обстановка. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём неустановленным лицом.

20 августа в садоводстве «Кристалл» массива «Новинка» на садовом участке сгорела бытовка. Проводится проверка.

21 августа в поселке Сусанино в частной бане выгорел 1 кв. метр потолочного перекрытия. Предварительной причиной пожара стала неисправность печной трубы.

23 августа в садоводстве «София» массива «Новинка» сгорел дачный дом. В результате пожара пострадала хозяйка строения - женщина 1968 года рождения, которая с ожогами конечностей доставлена в стационар. Проводится проверка.

ОНДиПР Гатчинского района