В Сиверском увековечили память Анны Ахматовой

Предполагается,
что именно на этом месте находился дом историка литературы, одного из
крупнейших пушкинистов начала XX века, Павла Елисеевича Щёголева, у которого
Ахматова гостила в 1925 году.
Известно,
что Анна Ахматова провела в Сиверской не менее месяца. В это время Павел
Щёголев вместе с писателем Алексеем Толстым работал над драматической поэмой
«Полина Гебль».
На
этот адрес отправлял письма Анне Андреевне ее супруг Николай Пунин (эти письма
сейчас хранятся в музее Анны Ахматовой на Фонтанке). Хорошо известна
фотография, сделанная Пуниным в Сиверской в 1925 году: на ней Анна Андреевна
запечатлена лежащей на диване. Весной 1925 года у Анны Ахматовой обострился
туберкулез, которым болели в то время многие. Бывали дни, когда поэтесса не
могла не то что подняться с постели, но даже оторвать голову от подушки.
Процесс выздоровления был длительным. Завершающим этапом стало проживание в
Сиверской, о целебных свойствах воздуха и воды которой уже тогда хорошо было
известно.
Идея
создания памятника Анне Ахматовой в Сиверской принадлежит Александре Морозовой
(автору проекта памятника генералу-фельдмаршалу
П. Витгенштейну, установленного в Сиверской). Ее инициативу поддержали жители
Сиверской и местная администрация. Автором бюста стал скульптор Валерий Барков.
Сам
бюст выполнен из белого искусственного мрамора, а основание памятника – из
гранита. На постаменте выбиты строки из стихотворений поэтессы. Фоном для
композиции стал фрагмент кованой решетки любимого Ахматовой Летнего сада.
В
торжественной церемонии открытия памятника приняли участие архитектор проекта
А.А. Морозова, скульптор В.А. Барков, депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Людмила Тептина, глава администрации Сиверского поселения
Дмитрий Румянцев и многочисленные поклонники поэтессы.
Юлия
Лысанюк