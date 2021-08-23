В Сиверском увековечили память Анны Ахматовой

Предполагается, что именно на этом месте находился дом историка литературы, одного из крупнейших пушкинистов начала XX века, Павла Елисеевича Щёголева, у которого Ахматова гостила в 1925 году.

Известно, что Анна Ахматова провела в Сиверской не менее месяца. В это время Павел Щёголев вместе с писателем Алексеем Толстым работал над драматической поэмой «Полина Гебль».

На этот адрес отправлял письма Анне Андреевне ее супруг Николай Пунин (эти письма сейчас хранятся в музее Анны Ахматовой на Фонтанке). Хорошо известна фотография, сделанная Пуниным в Сиверской в 1925 году: на ней Анна Андреевна запечатлена лежащей на диване. Весной 1925 года у Анны Ахматовой обострился туберкулез, которым болели в то время многие. Бывали дни, когда поэтесса не могла не то что подняться с постели, но даже оторвать голову от подушки. Процесс выздоровления был длительным. Завершающим этапом стало проживание в Сиверской, о целебных свойствах воздуха и воды которой уже тогда хорошо было известно.

Идея создания памятника Анне Ахматовой в Сиверской принадлежит Александре Морозовой (автору проекта памятника генералу-фельдмаршалу П. Витгенштейну, установленного в Сиверской). Ее инициативу поддержали жители Сиверской и местная администрация. Автором бюста стал скульптор Валерий Барков.

Сам бюст выполнен из белого искусственного мрамора, а основание памятника – из гранита. На постаменте выбиты строки из стихотворений поэтессы. Фоном для композиции стал фрагмент кованой решетки любимого Ахматовой Летнего сада.

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие архитектор проекта А.А. Морозова, скульптор В.А. Барков, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина, глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев и многочисленные поклонники поэтессы.

Юлия Лысанюк