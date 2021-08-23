«Время неспешных ответов ушло в прошлое»

Статистику работы в системах обратной связи с жителями за 6 месяцев 2021 года привела в своем докладе председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области, руководитель Центра управления регионом Екатерина Путронен.

«Необходимо сократить время ожидания гражданами ответов на их обращения через социальные сети, другие платформы обратной связи, совершенствовать содержательную часть ответов», ― отметил глава региона. Александр Дрозденко напомнил главам администраций муниципальных районов, что от скорости и качества ответов на вопросы и жалобы людей, зависит то, как жители области будут оценивать работу органов власти всех уровней.

По итогам совещания губернатор Ленинградской области дал поручение руководителям районов и органов исполнительной власти региона обеспечить качественный диалог с жителями, в том числе, существенно сократить время реагирования на запрос.

«Время неспешных ответов в течение 30 дней, к которому некоторые привыкли, давно ушло в прошлое. Современные технологии общения требуют от всех нас оперативной работы, умения быстро реагировать на ситуацию и вести постоянный диалог с людьми», ― отметил глава региона.