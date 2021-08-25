«Полифас» на месте пустоши

В
ходе рабочей поездки 20 августа в Гатчину губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко осмотрел предприятие «Технопарк Мариенбург» – ООО «Полифас».
Предприятие производит изоляционные и упаковочные материалы из вспененного
полиэтилена и полипропилена.
Генеральный
директор компании «Полифас» Виктор Федоренко провел экскурсию по предприятию,
рассказал, как все начиналось, и чего удалось достичь. По словам Виктора
Игоревича, в настоящее время компания продолжает освоение и строительство
производственно-складских корпусов на всей территории промышленной зоны
Корпиково. Были построены автомобильные дороги, подведен газопровод и
подключены линии электропередач. Соглашение о развитии завода по производству
изоляционных материалов в промзоне Корпиково было подписано в рамках ПМЭФ-2021.
Здесь строятся производственно-складские корпуса производства вспененного
полиэтилена и полипропилена. Объем инвестиций в проект составит около 500 млн
рублей, будет создано более 60 новых рабочих мест. Проект расширения мощностей курирует областное Агентство
экономического развития.
Директор
компании Виктор Федоренко в прошлом году стал победителем конкурса
«Губернаторский кадровый резерв» и, как заметил Александр Дрозденко, во время конкурса познакомился с нужными
специалистами комитетов областного правительства и сегодня при их поддержке
развивает производство.
- Это абсолютно новое производство. И хороший
пример, для чего я стал проводить эти конкурсы: чтобы найти таких активных
молодых людей, готовых работать и развивать промышленность и бизнес на благо
всей Ленинградской области, – подчеркнул губернатор.
Екатерина
Дзюба
Фото
Ольги Фирсовой