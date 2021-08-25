«Полифас» на месте пустоши

В ходе рабочей поездки 20 августа в Гатчину губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко осмотрел предприятие «Технопарк Мариенбург» – ООО «Полифас». Предприятие производит изоляционные и упаковочные материалы из вспененного полиэтилена и полипропилена.

Генеральный директор компании «Полифас» Виктор Федоренко провел экскурсию по предприятию, рассказал, как все начиналось, и чего удалось достичь. По словам Виктора Игоревича, в настоящее время компания продолжает освоение и строительство производственно-складских корпусов на всей территории промышленной зоны Корпиково. Были построены автомобильные дороги, подведен газопровод и подключены линии электропередач. Соглашение о развитии завода по производству изоляционных материалов в промзоне Корпиково было подписано в рамках ПМЭФ-2021. Здесь строятся производственно-складские корпуса производства вспененного полиэтилена и полипропилена. Объем инвестиций в проект составит около 500 млн рублей, будет создано более 60 новых рабочих мест. Проект расширения мощностей курирует областное Агентство экономического развития.

Директор компании Виктор Федоренко в прошлом году стал победителем конкурса «Губернаторский кадровый резерв» и, как заметил Александр Дрозденко, во время конкурса познакомился с нужными специалистами комитетов областного правительства и сегодня при их поддержке развивает производство.

- Это абсолютно новое производство. И хороший пример, для чего я стал проводить эти конкурсы: чтобы найти таких активных молодых людей, готовых работать и развивать промышленность и бизнес на благо всей Ленинградской области, – подчеркнул губернатор.

Екатерина Дзюба

Фото Ольги Фирсовой