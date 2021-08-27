Знаки культурного наследия

Об
этом событии рассказала гатчинским журналистам представитель комитета по
культуре и туризму Гатчинского района, специалист по осуществлению полномочий в
сфере объектов культурного наследия Ольга Приходько.
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Мы продолжаем работу по установке информационных табличек к объектам
культурного наследия федерального значения, которые находятся в собственности
Гатчинского муниципального района, - напомнила Ольга Александровна. - Первая
такая табличка была установлена у ансамбля Госпитального городка. Она дополнена
информацией на шрифте Брайля для слабовидящих и незрячих людей.
В
августе 2021 года в Гатчине появились еще три таких таблички. Одна из них установлена на здании бывшего Сиротского
института на проспекте 25 Октября, д.2 (сейчас это средняя общеобразовательная
школа №11). Это здание было построено в 1823 по проекту архитектора Д. И.
Квадри для Гатчинского Воспитательного дома, основанного в 1803 году
императрицей Марией Федоровной. 23 ноября 1837 года, по указу императора
Николая I, здесь был учрежден Гатчинский сиротский институт.
Из
стен Сиротского института вышло много выдающихся деятелей науки и культуры.
Здесь работали известные педагоги О. Гугель и К.Д. Ушинский, учились
талантливый русский шахматист М.И. Чигорин, выдающийся русский электротехник М.О.
Доливо-Добровольский и многие другие.
Вторая
табличка размещена на здании бывшей Суконной фабрики, расположенном на
пересечении современных улиц Красной и Достоевского, на бывшей Сенной площади.
Бывшая
Суконная фабрика — одно из старейших зданий города Гатчины. Является редчайшим образцом промышленной архитектуры
конца XVIII века. Дату постройки здания относят к 1794—1796 годам.
Примечательно, что оно было возведено на остатках шведских укреплений или
шведского имения времён шведского владычества. В настоящее время в здании
бывшей Суконной фабрики разместился Гатчинский Дворец молодежи.
Еще
одна табличка установлена при входе на Адмиралтейский мост. Она дополнена информацией на шрифте Брайля.
Адмиралтейский
мост, или Мост с кордегардиями был сооружен через ложбину между Чёрным и Белым
озерами в 1792-1794 годах. С двух сторон моста располагаются караульные
помещения — кордегардии, которые и дали ему такое название. Свое второе
наименование мост, как и Адмиралтейские ворота, получил благодаря близости к
Адмиралтейству. С Адмиралтейского моста открывается прекрасная живописная
панорама на Приоратский и Дворцовый парки.
Как
рассказала Ольга Приходько, информационные таблички изготовлены по проекту,
утвержденному Комитетом по сохранению объектов культурного наследия
Ленинградской области. Более полная информация о табличках размещена на сайте
Комитета.
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В этом году мы сделали пока три таких таблички, - отметила Ольга Александровна.
- Мы будем продолжать эту работу и дальше. Все доступные для пешеходов таблички
будут дополнены информацией на шрифте Брайля для слабовидящих и незрячих людей.
Юлия
Лысанюк