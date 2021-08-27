Знаки культурного наследия

Об этом событии рассказала гатчинским журналистам представитель комитета по культуре и туризму Гатчинского района, специалист по осуществлению полномочий в сфере объектов культурного наследия Ольга Приходько.

- Мы продолжаем работу по установке информационных табличек к объектам культурного наследия федерального значения, которые находятся в собственности Гатчинского муниципального района, - напомнила Ольга Александровна. - Первая такая табличка была установлена у ансамбля Госпитального городка. Она дополнена информацией на шрифте Брайля для слабовидящих и незрячих людей.

В августе 2021 года в Гатчине появились еще три таких таблички. Одна из них установлена на здании бывшего Сиротского института на проспекте 25 Октября, д.2 (сейчас это средняя общеобразовательная школа №11). Это здание было построено в 1823 по проекту архитектора Д. И. Квадри для Гатчинского Воспитательного дома, основанного в 1803 году императрицей Марией Федоровной. 23 ноября 1837 года, по указу императора Николая I, здесь был учрежден Гатчинский сиротский институт.

Из стен Сиротского института вышло много выдающихся деятелей науки и культуры. Здесь работали известные педагоги О. Гугель и К.Д. Ушинский, учились талантливый русский шахматист М.И. Чигорин, выдающийся русский электротехник М.О. Доливо-Добровольский и многие другие.

Вторая табличка размещена на здании бывшей Суконной фабрики, расположенном на пересечении современных улиц Красной и Достоевского, на бывшей Сенной площади.

Бывшая Суконная фабрика — одно из старейших зданий города Гатчины. Является редчайшим образцом промышленной архитектуры конца XVIII века. Дату постройки здания относят к 1794—1796 годам. Примечательно, что оно было возведено на остатках шведских укреплений или шведского имения времён шведского владычества. В настоящее время в здании бывшей Суконной фабрики разместился Гатчинский Дворец молодежи.

Еще одна табличка установлена при входе на Адмиралтейский мост. Она дополнена информацией на шрифте Брайля.

Адмиралтейский мост, или Мост с кордегардиями был сооружен через ложбину между Чёрным и Белым озерами в 1792-1794 годах. С двух сторон моста располагаются караульные помещения — кордегардии, которые и дали ему такое название. Свое второе наименование мост, как и Адмиралтейские ворота, получил благодаря близости к Адмиралтейству. С Адмиралтейского моста открывается прекрасная живописная панорама на Приоратский и Дворцовый парки.

Как рассказала Ольга Приходько, информационные таблички изготовлены по проекту, утвержденному Комитетом по сохранению объектов культурного наследия Ленинградской области. Более полная информация о табличках размещена на сайте Комитета.

- В этом году мы сделали пока три таких таблички, - отметила Ольга Александровна. - Мы будем продолжать эту работу и дальше. Все доступные для пешеходов таблички будут дополнены информацией на шрифте Брайля для слабовидящих и незрячих людей.

Юлия Лысанюк