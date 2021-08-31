Большой педсовет о вызовах времени

Ежегодное заседание муниципального августовского педагогического совета - первая рабочая встреча учителей после летних каникул, подведение итогов и обозначение стратегических перспектив.

Примета времени - онлайн формат мероприятия, которое в этом году проходило два дня, и электронное голосование с помощью QR-кода за проект стратегического документа – резолюции решений педагогического совета.

В первый день основной площадкой пленарной части заседания стал Центр информационных технологий города Гатчины, к которому были подключены образовательные учреждения Гатчинского района.

В очном режиме в работе основной площадки приняли участие глава Гатчинского района Виталий Филоненко, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, заместитель главы администрации по развитию социальной сферы Марк Кравчук, председатель комитета образования Елена Глыбина, почетные гости, специалисты комитета образования, педагогические работники, завершающие трудовую деятельность в 2021 году.

Вниманию участников заседания был представлен видеоролик о системе образования Гатчинского района в 2020-2021 учебном году. О том, что сделано и какие вопросы предстоит решить, рассказала глава администрации Людмила Нещадим.

Выступая с докладом «Современное образование Гатчинского района: вызовы времени», председатель комитета образования Е.Н. Глыбина резюмировала промежуточный результат реализации муниципальной программы «Современное образование в Гатчинском районе». Елена Николаевна говорила об успехах, но больше о «поэтапном устранении проблемных полей системы образования района», таких как недостаток свободных площадей и износ помещений образовательных учреждений, дефицит педагогических кадров, увеличение количества обучающихся с ОВЗ, наличие школ с низким образовательным результатом, недостаточный уровень профмастерства и опыта управленческих кадров. Именно они, как подчеркнула Елена Николаевна, «станут для педагогического сообщества теми самыми вызовами времени, точками отсчета, которые обязательно станут стимулами к развитию и совершенствованию».

Елена Николаевна отметила прочную опору, которая имеется для достижения поставленных целей, в том числе - наличие учреждений-лидеров, успешная реализация нацпроекта «Образование», стабильные показатели образовательных результатов, победы школьников на олимпиадах, спартакиадах и творческих конкурсах.

К несомненным достижениям она отнесла работу коррекционных классов на базе Гатчинской школы №11, Коммунарской школы №1 и Сиверской основной школы. Помимо сопровождения коррекционных классов, микроцентры и центр психолого-медико-социального сопровождения оказывают помощь ученикам ближайших школ, имеющим показания для коррекционной работы со специалистами. В новом учебном году количество школ, на базе которых начнут работать микроцентры, увеличено вдвое.

Первого сентября откроется медиацентр по работе с одаренными детьми. Успешно внедряется муниципальная сетевая профориентационная образовательная модель «СтарПрофИТ – 2025».

- В целом, про систему образования Гатчинского района можно сказать, что она является одной из самых эффективных в Ленинградской области по большому ряду показателей. Это подтверждают данные, представленные институтом управления образованием Российской академии образования. С другой стороны, мы с вами, находящиеся внутри системы, прекрасно видим все наши, так называемые, подводные камни, о которые пока еще спотыкаемся, - сказала Елена Глыбина..

В числе ключевых предложений по усовершенствованию муниципальной системы образования – создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях, реализация муниципальной программы поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, модернизация муниципальной методической службы, поддержка школ с низкими образовательными результатами, реализация муниципальной системы поддержки высокомотивированных детей.

Предстоящий учебный год – год серьезных качественных изменений: ставится задача подготовиться к введению в 2022 году федеральных образовательных стандартов общего образования третьего поколения на уровне начальной и основной школ. Для успешной реализации этой задачи в деятельности образовательных учреждений будет использоваться наставничество, в том числе через создание муниципальной Ассоциации педагогов-наставников.

В образовательные учреждения Гатчинского района в августе 2021 года принято на работу 27 молодых специалистов разной направленности. В рамках пленарной части прошла церемония торжественного поздравления от лица главы администрации Гатчинского района Людмилы Нещадим молодых учителей, воспитателей, логопедов и дефектологов.

- Вы выбрали благородный и трудный профессиональный путь. Смею надеяться, что этот выбор сделан вами осознанно, что вы пришли в образование навсегда, что вы готовы стать частью одной из самых сильных педагогических систем Ленинградской области – образовательной системы нашего района, - сказала Людмил Нещадим.

На каждом августовском педсовете не только встречают, но и, к сожалению, провожают тех, кто шел долгие годы рядом, тех, кто подставлял плечо, когда было трудно, и чей выбор ухода на заслуженный отдых, несомненно, достоин уважения. В этом году таких 47 человек.

- Сказать, что нам безгранично жаль, значит, не сказать ничего. К сожалению, в этом году количество уходящих педагогов практически в два раза превышает пришедших. Уходят уникальные педагоги, стержневые, мастера своего дела, сделавшие имя Гатчинскому району, - отметила Е.Н. Глыбина.

С напутствием молодым специалистам от педагогов, завершающих трудовую деятельность, выступила учитель истории и обществознания Сиверской средней школы №3 Наталья Николаевна Никифорова. Прозвучали мудрые и проникновенные слова.

С ответным словом выступили молодые педагоги – учитель начальных классов школы №11 Екатерина Дмитриевна Ряхмонен, ее коллега, учитель информатики Кирилл Викторович Медников и воспитатель детского сада №10 Екатерина Дмитриевна Костикова.

Во второй части пленарного заседания в режиме онлайн прошла церемония награждения лучших гатчинских педагогов благодарностями губернатора Ленинградской области, благодарностями и дипломами областного парламента. В числе награжденных - директор Гатчинской школы №9 Н.С. Ковалева, педагог Районного центра детского творчества Т.И. Лазаревич, заместитель директор РЦДТ Ю.Т. Микулина, учитель истории и обществознания Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского И.И. Хеорхе, заместитель заведующей детским садом №43 О.В. Петрунникова и многие другие.

После завершения работы пленарной части на базе образовательных учреждений прошли свои педсоветы.

Татьяна Можаева