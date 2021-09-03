Область обучит фермеров мастерству и бизнесу

Свои
подписи под документом поставили губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко и заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Денис
Константинов.
Российский
Сельскохозяйственный банк финансирует образовательный проект для фермеров
региона, который реализуется на базе ведущих вузов Санкт-Петербурга и
сельхозпредприятий Ленинградской области.
«Мы
уделяем огромное внимание развитию фермерства. Господдержка фермеров в прошлом
году составила почти 550 млн рублей, 10% от всей поддержки сельхозпроизводства.
Ежегодно
десятки претендентов получают гранты на реализацию своих аграрных проектов. При
этом нам важно, чтобы каждый проект состоялся, чтобы у фермеров все получилось.
Поэтому мы договорились с нашим давним и надёжным партнером, что организуем для
всех, прошедших конкурс фермеров и тех, кто только хочет пойти на конкурс ―
бесплатную учебу. В школе фермеры освоят методы ведения рентабельного
хозяйства, повысят финансовую грамотность, получат практические навыки. Это
будет способствовать росту хороших, крепких фермерских хозяйств на
ленинградской земле», ― заключил Александр Дрозденко.
Набор
в «Школу фермеров» был объявлен летом. Первые занятия начались 1 сентября на
базе Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. Заявления на
учебу подали порядка 100 человек ― руководители, специалисты
крестьянско-фермерских хозяйств, новички, желающие начать аграрный бизнес.
Обучение проводится по программе профессиональной переподготовки, освоение
которой дает право заниматься новым видом профессиональной деятельности.
Срок
обучения ― 2-2,5 месяца, специализации: животноводство и растениеводство, форма
обучения ― очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий.
Слушатели, успешно освоившие программу, получат диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца.