Область обучит фермеров мастерству и бизнесу

Свои подписи под документом поставили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Денис Константинов.

Российский Сельскохозяйственный банк финансирует образовательный проект для фермеров региона, который реализуется на базе ведущих вузов Санкт-Петербурга и сельхозпредприятий Ленинградской области.

«Мы уделяем огромное внимание развитию фермерства. Господдержка фермеров в прошлом году составила почти 550 млн рублей, 10% от всей поддержки сельхозпроизводства.

Ежегодно десятки претендентов получают гранты на реализацию своих аграрных проектов. При этом нам важно, чтобы каждый проект состоялся, чтобы у фермеров все получилось. Поэтому мы договорились с нашим давним и надёжным партнером, что организуем для всех, прошедших конкурс фермеров и тех, кто только хочет пойти на конкурс ― бесплатную учебу. В школе фермеры освоят методы ведения рентабельного хозяйства, повысят финансовую грамотность, получат практические навыки. Это будет способствовать росту хороших, крепких фермерских хозяйств на ленинградской земле», ― заключил Александр Дрозденко.

Набор в «Школу фермеров» был объявлен летом. Первые занятия начались 1 сентября на базе Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. Заявления на учебу подали порядка 100 человек ― руководители, специалисты крестьянско-фермерских хозяйств, новички, желающие начать аграрный бизнес. Обучение проводится по программе профессиональной переподготовки, освоение которой дает право заниматься новым видом профессиональной деятельности.

Срок обучения ― 2-2,5 месяца, специализации: животноводство и растениеводство, форма обучения ― очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий. Слушатели, успешно освоившие программу, получат диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.