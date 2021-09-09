Минцифры России запустило отдельное приложение для автомобилистов

«Каждый
автовладелец обязан иметь при себе и предъявлять по требованию инспектора ГИБДД
свидетельство о регистрации транспортного средства. После установки приложения
СТС можно будет предъявлять в виде QR-кода прямо с экрана смартфона. В будущем
функциональность «Госуслуги.Авто» будет расширена за счет всех сервисов,
которыми в ежедневном режиме пользуются водители транспортных средств», —
прокомментировал замглавы Минцифры России Андрей Черненко.
До
конца 2021 года в «Госуслугах.Авто» штрафы за нарушение ПДД можно будет
обжаловать сразу из приложения. Добавится функция оформления европротокола с
двух мобильных устройств участников ДТП без вызова сотрудников ГИБДД и другие.
Мобильное
приложение «Госуслуги.Авто» будет работать в пилотном режиме до конца 2021 года.
В этот период сотрудники ГИБДД вправе попросить автовладельцев предъявить
«бумажный» вариант СТС.