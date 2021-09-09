Минцифры России запустило отдельное приложение для автомобилистов

«Каждый автовладелец обязан иметь при себе и предъявлять по требованию инспектора ГИБДД свидетельство о регистрации транспортного средства. После установки приложения СТС можно будет предъявлять в виде QR-кода прямо с экрана смартфона. В будущем функциональность «Госуслуги.Авто» будет расширена за счет всех сервисов, которыми в ежедневном режиме пользуются водители транспортных средств», — прокомментировал замглавы Минцифры России Андрей Черненко.

До конца 2021 года в «Госуслугах.Авто» штрафы за нарушение ПДД можно будет обжаловать сразу из приложения. Добавится функция оформления европротокола с двух мобильных устройств участников ДТП без вызова сотрудников ГИБДД и другие.

Мобильное приложение «Госуслуги.Авто» будет работать в пилотном режиме до конца 2021 года. В этот период сотрудники ГИБДД вправе попросить автовладельцев предъявить «бумажный» вариант СТС.