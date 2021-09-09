В Гатчинском районе детей научат ПДД

В Гатчинском районе детей научат ПДД

Авторы проекта «Юный водитель» до конца октября проведут 35 бесплатных занятий в пяти районах региона.

Рубрики : Общество     09 Sep 2021

Правила дорожного движения будут не только озвучены детям от 3-х лет, но и отработаны на практике во время занятий на электромобилях, велосипедах и самокатах. Автогородки со светофорами и разметкой создаются на время занятия на детских площадках, у домов культуры, на спортивных стадионах. С приходом холодов — перемещаются в спортивные залы.

Участие в проекте бесплатное и не требует предварительной регистрации. Информация о занятиях публикуется в группе проекта в социальных сетях. К занятиям могут присоединиться даже случайные прохожие с детьми.

Площадка проекта «Юный водитель» включает в себя дорожную разметку, пешеходные переходы, дорожные знаки, настоящие светодиодные светофоры. На площадке есть островки безопасности для подвижных игр, расставлены столы и скамейки для отдыха и настольных игр по ПДД. Для отработки практических навыков безопасной езды на площадке используются детские электромобили, велосипеды, самокаты. Проект реализуется на средства гранта губернатора Ленинградской области.

35 занятий «Юный водитель» пройдет до конца октября в пяти районах Ленинградской области: Тосненском, Ломоносовском, Всеволожском, Гатчинском и Кировском.

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