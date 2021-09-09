В Гатчинском районе детей научат ПДД

Правила дорожного движения будут не только озвучены детям от 3-х лет, но и отработаны на практике во время занятий на электромобилях, велосипедах и самокатах. Автогородки со светофорами и разметкой создаются на время занятия на детских площадках, у домов культуры, на спортивных стадионах. С приходом холодов — перемещаются в спортивные залы.

Участие в проекте бесплатное и не требует предварительной регистрации. Информация о занятиях публикуется в группе проекта в социальных сетях. К занятиям могут присоединиться даже случайные прохожие с детьми.

Площадка проекта «Юный водитель» включает в себя дорожную разметку, пешеходные переходы, дорожные знаки, настоящие светодиодные светофоры. На площадке есть островки безопасности для подвижных игр, расставлены столы и скамейки для отдыха и настольных игр по ПДД. Для отработки практических навыков безопасной езды на площадке используются детские электромобили, велосипеды, самокаты. Проект реализуется на средства гранта губернатора Ленинградской области.

35 занятий «Юный водитель» пройдет до конца октября в пяти районах Ленинградской области: Тосненском, Ломоносовском, Всеволожском, Гатчинском и Кировском.