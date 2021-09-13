Памяти защитников Гатчины

13
сентября день горьких воспоминаний о начала кровавого фашистского террора в Красногвардейске.
Именно в этот день 80 лет назад - в 1941 году - началась оккупация нашего
города.
Несколько
дней на подступах к Красногвардейску проходили кровопролитные бои, унесшие
тысячи жизней солдат Красной Армии, народных ополченцев, мирных жителей. Отряд
политрука Андрея Григорина 36 часов держал оборону – бойцы понимали, что были
оставлены стоять насмерть на последнем рубеже Красногвардейского укрепрайона.
Они погибли, но задачу свою выполнили. Их подвиг вписан в историю Великой
Отечественной войны.
Память
всех гатчинцев, кто пал в боях с фашистами, почтили минутой молчания
руководители Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим,
депутат Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко,
представители районной администрации, общественных организаций, школьники. Они
возложили цветы и венки к стеле.
Почетный
караул в этот день несли воспитанники военно-патриотического объединения «Отчий
край».
Ирина
Хрусталёва
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автора