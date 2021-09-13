Памяти защитников Гатчины

13 сентября день горьких воспоминаний о начала кровавого фашистского террора в Красногвардейске. Именно в этот день 80 лет назад - в 1941 году - началась оккупация нашего города.

Несколько дней на подступах к Красногвардейску проходили кровопролитные бои, унесшие тысячи жизней солдат Красной Армии, народных ополченцев, мирных жителей. Отряд политрука Андрея Григорина 36 часов держал оборону – бойцы понимали, что были оставлены стоять насмерть на последнем рубеже Красногвардейского укрепрайона. Они погибли, но задачу свою выполнили. Их подвиг вписан в историю Великой Отечественной войны.

Память всех гатчинцев, кто пал в боях с фашистами, почтили минутой молчания руководители Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко, представители районной администрации, общественных организаций, школьники. Они возложили цветы и венки к стеле.

Почетный караул в этот день несли воспитанники военно-патриотического объединения «Отчий край».

Ирина Хрусталёва

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