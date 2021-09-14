На Госуслугах возможно посмотреть актовые записи ЗАГС

Новый сервис позволяет
пользователям:
- использовать сведения о
государственной регистрации из Реестра ЗАГС для автоматического заполнения
заявлений на портале Госуслуг;
- минимизировать ошибки
заполнения заявлений за счет использования подтвержденных сведений;
- проверить корректность
сведений, содержащихся в Реестре ЗАГС.
Запросить сведения можно
в разделах «Личные документы» и «Семья и дети» портала Госуслуг. Для
направления запроса необходима подтвержденная учетная запись на ЕПГУ.
Сведения можно получить в
виде разового запроса или оформить подписку, тогда данные в личном кабинете не
Госуслугах всегда будут актуальными.
По словам заместителя
руководителя ФНС России Виталия Колесникова, сведения из Реестра ЗАГС
используются при получении большего числа государственных и муниципальных
услуг, что делает запуск сервиса на ЕПГУ особенно значимым. Получение сведений
стало возможным благодаря оцифровке более 500 млн записей органов ЗАГС с 1926
года, которая была завершена в 2020 году.
«Как ведомство,
курирующее цифровое развитие страны, считаем проект ФНС по ретроспективному переводу
документов в цифровой вид передовым опытом, который стоит взять за основу в
аналогичных проектах. Возможность запроса актовых записей на портале — один из
самых ожидаемых сервисов нашими пользователями. Эта функциональность совсем
новая, но в сутки ей уже пользуются более 10 тыс. граждан. Для большинства
граждан это возможность заполнить заявление на получение госуслуги без
обращения к «бумажным» документам. Для кого-то это возможность уточнить данные
для своих личных целей (семейный статус для сделок купли-продажи и т.д.). Вывод
актовых записей на портал Госуслуг стал для нас первым большим опытом
интеграции с ФНС, обладающей передовой цифровой экспертизой, и позволяет
получать на портале Госуслуг обновления в автоматическом режиме по всем актовым
записям», — отметил заместитель главы Минцифры России Дмитрий Огуряев.