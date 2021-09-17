Голосуют почетные жители

В
Гатчинскую школу №9 пришла на избирательный участок Вера Шефтер, возглавляющая
Совет бывших малолетних узников фашистских концлагерей города Гатчины. «Прийти
и сделать свой выбор ― право каждого из нас. От нашего с вами голоса зависит
наше будущее и будущее наших детей», ― отметила она.
В
Волховском районе свой голос отдала Нонна Волчкова, почетный гражданин города
Волхова и Ленинградской области. «Выборы для нас очень важны, потому что мы
выбираем законодательный орган России, который принимает законы для всей страны
и для каждого человека в отдельности. Кто будет принимать эти законы, и как они
будут работать ― для нас очень важно, поэтому обязательно нужно прийти на
голосование. И, конечно, хотелось бы, чтобы были избраны не просто хорошие
люди, а знающие дело. Толковый человек в нужном месте всегда принесет пользу»,
― поделилась она своим мнением.
Напомним,
17, 18 и 19 сентября жители Ленинградской области выбирают депутатов
Государственной Думы России восьмого созыва, а также Законодательного собрания
региона седьмого созыва.