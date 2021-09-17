Голосуют почетные жители

В Гатчинскую школу №9 пришла на избирательный участок Вера Шефтер, возглавляющая Совет бывших малолетних узников фашистских концлагерей города Гатчины. «Прийти и сделать свой выбор ― право каждого из нас. От нашего с вами голоса зависит наше будущее и будущее наших детей», ― отметила она.

В Волховском районе свой голос отдала Нонна Волчкова, почетный гражданин города Волхова и Ленинградской области. «Выборы для нас очень важны, потому что мы выбираем законодательный орган России, который принимает законы для всей страны и для каждого человека в отдельности. Кто будет принимать эти законы, и как они будут работать ― для нас очень важно, поэтому обязательно нужно прийти на голосование. И, конечно, хотелось бы, чтобы были избраны не просто хорошие люди, а знающие дело. Толковый человек в нужном месте всегда принесет пользу», ― поделилась она своим мнением.

Напомним, 17, 18 и 19 сентября жители Ленинградской области выбирают депутатов Государственной Думы России восьмого созыва, а также Законодательного собрания региона седьмого созыва.