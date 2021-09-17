Центр общественного наблюдения обеспечит прозрачность выборов

В центре оборудовано 32 рабочих места с персональными компьютерами. На мониторах Центра можно одновременно наблюдать трансляции с четвертой части избирательных участков региона, оснащенных камерами Ростелекома, а с учетом постоянной ротации изображения будут поступать со всех УИКов.

«Технология впервые отрабатывается на выборах в России, -подчеркнул Журавлев. - Однако уже сейчас можно сказать, что это эффективно - ситуацию на избирательных участках удается отслеживать в режиме реального времени, что обеспечивает прозрачность выборов».

В центре работают общественные наблюдатели, представители политических партий и кандидатов, а также граждане, заранее подавшие свою заявку в Общественную палату. При обнаружении каких-то нарушений трансляцию остановят. При необходимости можно перемотать видео на нужный момент.

Несмотря на полное обеспечение открытости избирательного процесса, недовольные организацией все же найдутся, считает Владимир Журавлев.

«Что касается тех, кто по той или иной причине недоволен - это всегда было, есть и будет, отметил Владимир Журавлев. - Другое дело, что сейчас человеческий и технический фактор сводится к минимуму. Члены избирательной комиссии прошли основательное обучение, а наши наблюдатели везде присутствуют. Процесс подготовлен хорошо, выборы проходят организованно».