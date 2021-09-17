Центр общественного наблюдения обеспечит прозрачность выборов

Центр общественного наблюдения обеспечит прозрачность выборов

В поселке Горбунки Ломоносовского района Ленобласти вчера начал работу Центр общественного наблюдения за выборами. Руководитель Общественного штаба организации наблюдения за голосованием, заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Журавлев рассказал телеканалу ЛенТВ24 о текущей ситуации.

Рубрики : Выборы     17 Sep 2021

В центре оборудовано 32 рабочих места с персональными компьютерами. На мониторах Центра можно одновременно наблюдать трансляции с четвертой части избирательных участков региона, оснащенных камерами Ростелекома, а с учетом постоянной ротации изображения будут поступать со всех УИКов.

«Технология впервые отрабатывается на выборах в России, -подчеркнул Журавлев. - Однако уже сейчас можно сказать, что это эффективно - ситуацию на избирательных участках удается отслеживать в режиме реального времени, что обеспечивает прозрачность выборов».

В центре работают общественные наблюдатели, представители политических партий и кандидатов, а также граждане, заранее подавшие свою заявку в Общественную палату. При обнаружении каких-то нарушений трансляцию остановят. При необходимости можно перемотать видео на нужный момент.

Несмотря на полное обеспечение открытости избирательного процесса, недовольные организацией все же найдутся, считает Владимир Журавлев.

«Что касается тех, кто по той или иной причине недоволен - это всегда было, есть и будет, отметил Владимир Журавлев. - Другое дело, что сейчас человеческий и технический фактор сводится к минимуму. Члены избирательной комиссии прошли основательное обучение, а наши наблюдатели везде присутствуют. Процесс подготовлен хорошо, выборы проходят организованно».

 

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