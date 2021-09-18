Итоги второго дня голосования в Ленинградской области

Как сообщил глава
Леноблизбиркома Михаил Лебединский, наибольшую активность по итогам двух дней
голосования проявили избиратели Лодейнопольского района (33,03%),
Сосновоборского городского округа (29,8%), Бокситогорского района (29,1%).
У жителей региона
остался еще один день для волеизъявления. Завтра, 19 сентября, голосование
продолжится на избирательных участках с 8 до 20 часов.
Узнать, где
находится тот или иной избирательный участок можно с помощью интерактивной
карты объектов избирательной инфраструктуры Российской Федерации «ТИК и УИК на
карте России» https://map.rostelecom-cc.ru/.
Напомним, жители
Ленинградской области в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября — выбирают
депутатов Государственной Думы России восьмого созыва, а также Законодательного
собрания региона седьмого созыва.