Как лепятся видеофейки про выборы

Фейк. Начало
По сюжету – молодой рослый парень вышел из кабинки для
голосования и давай у всех на виду запихивать сложенную стопку в прозрачный
ящик для голосования.
К видео приписка: «УИК
№1794 в Питере. Мужчина в высоко натянутой маске и спущенной на глаза кепке
забрасывает в урну пачку бюллетеней. Видео от наблюдателя и бывшей кандидатки в
ЗакС Ирины Фатьяновой».
Это видео мы в редакции тоже в сети поймали: оно же
разлетелось мгновенно. И, честно говоря, на пару минут оторопели.
Только потом все-таки задали сами себе вопросы: «Про то, что на избирательных участках всё
снимается, все знают. И вдруг так – внаглую?»
«Если «бывшая кандидатка» -
наблюдатель, почему там же за руку не схватила и милицию не позвала?»
«А сколько, кстати,
портянок, т.е. листов для голосования выдают на участках? Легко ли их в
сложенном виде в эту самую щель на ящике впихнуть?
В итоге пришли к очевидному, на самом деле, выводу:
видео – фейк.
Однако на этом история не закончилась.
Фейк. Веер
Как оказалось, именно это видео - многоразового
пользования. Его распространяли по сети, меняя только «место» происшествия – в
смысле географии. Даже номер УИК менять ленились: зачем?
Кто привык вопросы задавать – тот, как говорится, не
купится. А кто не привык – и так за чистую монету и примет.
Ну, вот - смотрите: тот же парень, тот же спортзал:
Только город Заречный, как верно подметили ребята ТГ-канала «Чрезвычайны и
полномочный» - это, на минуточку, Свердловская область.
Ничего себе телепортация, правда? Не удивимся, что ещё
где-нибудь объявится парень вместе с тем же самым спортзалом.
А ведь этот фейковый веер работает, к сожалению.
Только почитайте комментарии под видео - тошно же становится.
И обязательно кто-то примерно так и прокомментирует:
"Как все это надоело...безысходность сплошная..и
ведь ничего не сделаешь..".
Не сомневайтесь: этим чатом тоже управляют специально
обученные люди.
Фото: online47.ru