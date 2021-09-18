Как лепятся видеофейки про выборы

Фейк. Начало

По сюжету – молодой рослый парень вышел из кабинки для голосования и давай у всех на виду запихивать сложенную стопку в прозрачный ящик для голосования.

К видео приписка: «УИК №1794 в Питере. Мужчина в высоко натянутой маске и спущенной на глаза кепке забрасывает в урну пачку бюллетеней. Видео от наблюдателя и бывшей кандидатки в ЗакС Ирины Фатьяновой».

Это видео мы в редакции тоже в сети поймали: оно же разлетелось мгновенно. И, честно говоря, на пару минут оторопели.

Только потом все-таки задали сами себе вопросы: «Про то, что на избирательных участках всё снимается, все знают. И вдруг так – внаглую?»

«Если «бывшая кандидатка» - наблюдатель, почему там же за руку не схватила и милицию не позвала?»

«А сколько, кстати, портянок, т.е. листов для голосования выдают на участках? Легко ли их в сложенном виде в эту самую щель на ящике впихнуть?

В итоге пришли к очевидному, на самом деле, выводу: видео – фейк.

Однако на этом история не закончилась.

Фейк. Веер

Как оказалось, именно это видео - многоразового пользования. Его распространяли по сети, меняя только «место» происшествия – в смысле географии. Даже номер УИК менять ленились: зачем?

Кто привык вопросы задавать – тот, как говорится, не купится. А кто не привык – и так за чистую монету и примет.

Ну, вот - смотрите: тот же парень, тот же спортзал:

Только город Заречный, как верно подметили ребята ТГ-канала «Чрезвычайны и полномочный» - это, на минуточку, Свердловская область.

Ничего себе телепортация, правда? Не удивимся, что ещё где-нибудь объявится парень вместе с тем же самым спортзалом.

А ведь этот фейковый веер работает, к сожалению. Только почитайте комментарии под видео - тошно же становится.

И обязательно кто-то примерно так и прокомментирует:

"Как все это надоело...безысходность сплошная..и ведь ничего не сделаешь..".

Не сомневайтесь: этим чатом тоже управляют специально обученные люди.