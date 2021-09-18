Ленинградцы выбирают депутатов Государственной Думы

Избирателям на думских выборах выдают по два бюллетеня: в первом выбирается партия, во втором — кандидат по одномандатному округу. Также сегодня Ленинградская область выбирает депутатов Законодательного собрания, а некоторые районы - муниципальных народных избранников.

В полномочиях депутатов Госдумы —право законодательной инициативы. Полномочия закреплены в Конституции РФ. Народные избранники участвуют в пленарных заседаниях, работе комитетов и комиссий, в парламентских слушаниях. Они вносят законопроекты и поправки, направляют депутатские запросы. В прошлом году, например, Государственная Дума приняла 553 закона. Среди наиболее важных —поправки в Конституцию и законы в их развитие, федеральный бюджет, продление программы маткапитала, обеспечение школьников горячим питанием.

Любой депутат имеет право направить обращение должностным лицам с требованием принять меры по немедленному пресечению нарушения прав жителей.

Строгие ограничения установлены для парламентариев по поводу бизнеса: депутат не имеет права заниматься предпринимательской или другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. Также депутат Государственной Думы обязан принимать личное участие в заседании — как пленарном, так и в заседаниях комитетов и комиссий, поддерживать связь с избирателями. В том числе — рассматривать обращения, лично вести прием граждан и проводить встречи с избирателями.