Ленинградцы выбирают депутатов Государственной Думы

Избирателям на
думских выборах выдают по два бюллетеня: в первом выбирается партия, во втором
— кандидат по одномандатному округу. Также сегодня Ленинградская область
выбирает депутатов Законодательного собрания, а некоторые районы - муниципальных
народных избранников.
В полномочиях
депутатов Госдумы —право законодательной инициативы. Полномочия закреплены в
Конституции РФ. Народные избранники участвуют в пленарных заседаниях, работе
комитетов и комиссий, в парламентских слушаниях. Они вносят законопроекты и
поправки, направляют депутатские запросы. В прошлом году, например,
Государственная Дума приняла 553 закона. Среди наиболее важных —поправки в
Конституцию и законы в их развитие, федеральный бюджет, продление программы
маткапитала, обеспечение школьников горячим питанием.
Любой депутат
имеет право направить обращение должностным лицам с требованием принять меры по
немедленному пресечению нарушения прав жителей.
Строгие
ограничения установлены для парламентариев по поводу бизнеса: депутат не имеет
права заниматься предпринимательской или другой оплачиваемой деятельностью,
кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. Также депутат
Государственной Думы обязан принимать личное участие в заседании — как
пленарном, так и в заседаниях комитетов и комиссий, поддерживать связь с
избирателями. В том числе — рассматривать обращения, лично вести прием граждан и
проводить встречи с избирателями.